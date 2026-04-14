聽新聞
0:00 / 0:00

實驗教育明年修法 遭批審議不友善

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
參與實驗教育的學生人數十年成長近十倍，浮現審議與評鑑機制等問題。圖為以學生圓桌討論為核心的「哈克尼斯教學法」上課方式。本報資料照片
參與實驗教育的學生人數十年成長近十倍，浮現審議與評鑑機制等問題。圖為以學生圓桌討論為核心的「哈克尼斯教學法」上課方式。本報資料照片

實驗教育三法已實施十餘年，學生人數較制度上路初期成長近十倍，但制度擴張之際，也浮現審議與評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。教育部次長張廖萬堅表示，將持續蒐集各界意見，作為明年修法與制度精進的重要依據。

實驗教育三法「學校型態實驗教育實施條例」、「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」及「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」，二○一四年通過，二○一七年一次修法，明年邁向第十年。

教育部統計參與實驗教育的學生人數，從初期二八二三人，一一三學年度達兩萬七○二一人，十餘年間成長將近十倍。立法院教育及文化委員會昨舉辦修法公聽會，召集委員伍麗華表示，在少子化趨勢下，實驗教育逆勢成長，不僅顯示制度逐漸成熟，也反映愈來愈多家長學生選擇不同的教育路徑，希望盡速排審相關法案，持續推動實驗教育。

立委陳培瑜指出，法規明定實驗教育審議委員應聘請熟悉實驗教育者擔任，但在實務操作上，仍常由帶有傳統教育思維的人進行審查，導致審議過程對實驗教育不夠友善。另一方面，申請流程冗長，使偏鄉小校即使有意轉型為實驗教育，卻相當耗時，難以及時回應少子化下的轉型需求。

教育部次長張廖萬堅表示，未來將持續蒐整地方政府與辦學單位經驗，透過制度優化與行政支援，強化審議與評鑑機制的友善性與專業性，至於辦學場地問題，會將閒置教育資產資訊揭露，協助辦學單位取得適當空間。今年將以創新教育的計畫方式針對穩定辦學的實驗教育機構提供資源挹注，明年起推動主流教育與實驗教育的交流與反饋。

少子化 教育部 張廖萬堅 實驗教育 修法 教育

延伸閱讀

都更修法爭議…國土署：提供社宅才享容獎 嚴審公共性

校安亮紅燈 教團批：改革仍停在事後因應

少子化私校更夯！ 家長凌晨2點排隊上演卡位戰....搶私幼明年名額

還教師尊嚴 從源頭修正

相關新聞

實驗教育明年修法 遭批審議不友善

實驗教育三法已實施十餘年，學生人數較制度上路初期成長近十倍，但制度擴張之際，也浮現審議與評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。教育部次長張廖萬堅表示，將持續蒐集各界意見，作為明年修法與制度精進的重要依據。

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，賴姓家長表示，孩子「包包」（化名）入學時未滿兩歲，出現夜間驚醒、情緒崩潰與強烈抗拒上學等異常反應，有讓孩子攜帶錄音功能的秘錄器上學，後續經調閱監視器後更發現疑似遭拉扯、拍打等行為，並質疑園方管理失當。新北市教育局表示，已掌握主要事證，依法裁罰涉案人員，後續不排除最重勒令停辦。

學者：實驗教育關鍵在師資 師培應多元化

立法院舉行實驗教育三法修法公聽會，與會者普遍認為，制度擴張之後，若修法未能回應現場需求，恐難以支撐實驗教育下一階段的穩定發展。民團表示，因少子化、裁併校壓力，使小校轉型為實驗教育，若監管不足，恐讓學生權益受損。

家長讓孩子配秘錄器上幼兒園 專家：親師互信崩解、兩敗俱傷

新北賴姓家長懷疑2歲兒子在一家私立幼兒園遭受不當管教，對園所失去信任，讓孩子帶秘錄器（錄音筆）到校，宛如諜對諜。幼教專家說，此一事件凸顯親師互信關係的崩解，再重的裁罰都不如建立親師情誼，孩子對老師的態度也會影響孩子，建立親師溝通是唯一解方。

新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭指控不當對待幼童引發關注，園方今表示，已配合教育局調查，相關人員並依規定處理。新北市教育局則已裁罰涉案人員並要求停職，後續將持續釐清案情。

實驗教育三法上路逾10年人數增10倍 立院公聽會啟動修法

實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年。隨著越來越多家長與學生投入實驗教育，學生人數較制度上路初期成長近十倍，但制度擴張的同時，也浮現審議與評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。教育部次長張廖萬堅今天表示，教育部將持續蒐集各界意見，作為修法與制度精進的重要依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。