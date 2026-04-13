劉振祥捕捉雲門40年 攝影展、講座與工作坊登場

攝影生涯40年，劉振祥的鏡頭始終安靜跟隨雲門，見證創作生成與流動。今年春季，雲門劇場將以劉振祥為核心舉辦攝影展、講堂與現場實作，邀民眾重溫那些被快門留下的時光。

雲門創辦人林懷民曾說：「振祥的快門捕捉的無數當下，讓我覺得自己曾經認真活過，雲門的歲月沒有留白。」雲門劇場今年春季推出以攝影名家劉振祥為核心的三大系列活動，橫跨攝影講堂、「雲門風景Ⅱ」攝影展與名家走拍工作坊，重返台灣劇場與時代的影像現場。

劉振祥的職業生涯足跡遍及新聞紀實、社會運動、電影劇照與表演藝術。1980年代加入「自立晚報」擔任攝影組主任，穿梭解嚴前後街頭，記錄野百合學運等台灣民主化歷程重要時刻；同一時期，劉振祥也投入台灣新電影劇照拍攝，發展出既貼近真實又帶有敘事張力的影像語言。

1986年起，劉振祥受邀為雲門拍攝，持續記錄「薪傳」、「水月」、「行草」等重要作品，他在沒有空拍設備的年代爬上屋頂俯拍滿滿觀眾的戶外廣場，留下今日廣為流傳的壯闊影像；2006年「風．影」演出時，他隨侍舞者站上國家劇院屋脊的一刻，在強風中拍下白色薄紗如羽翼展開的經典畫面。

根據雲門劇場發布的新聞資料，雲門劇場4月18日將推出共學講堂「光影四十：劉振祥的雲門現場」，邀請資深作家暨主持人馬世芳引領對話；講堂將帶領觀眾走入這些影像背後的故事，以及一位攝影名家關於判斷、工具與時間的深刻思索。

「雲門風景Ⅱ」攝影展4月18日開幕、展期至6月7日，展出劉振祥拍攝從八里大火後的廢墟排練場、池上稻浪間的戶外舞台，到第2000場演出時與全體觀眾共同留下的歷史性合影；其他還有橫跨林懷民與鄭宗龍兩代藝術總監的創作歲月，也收錄現已暫停演出的雲門2舞者身影，為雲門重要時刻留下見證。

壓軸登場的攝影工作坊「從淡水風景到雲門劇場」6月4日至5日推出，首日由淡水文史專家蘇文魁擔任「眼界引路人」，與劉振祥走入淡水實地觀察，工作坊期間以雲門舞者躍動姿態為設計靈感的淡江大橋5月通車，也將為這趟地景之行添上新座標；次日則進入雲門劇場，實際拍攝春鬥2026彩排片段。