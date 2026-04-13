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人權館推動兒童人權教育 以繪本與藝術理解自由

中央社／ 台北13日電

國家人權博物館5月將以「恐懼下的童年，黑暗中的微光」為題，推出新一季兒童人權教育系列活動，邀請親子家庭透過主題書展、創作體驗與雙語閱讀活動，理解自由與人權。

根據人權館今天發布的新聞資料，活動聚焦極權暴力壓迫情境下的兒童處境，主題書展精選「牆外的牆」、「暗夜的螃蟹」及「發現」等14本人權繪本，引導孩子看見那些在高牆、禁令與恐懼中成長的生命故事。活動也將安排繪本沙龍、創作工作坊及故事屋雙語活動，在閱讀中認識人權歷史，開啟世代對話。

其中「牆外的牆」創作沙龍，將邀請榮獲2026年金蝶獎銅獎「牆外的牆」繪本作者太迪了，與小典藏童書主編簡庭棻對談。「牆外的牆」以白色恐怖時期於獄中出生、長大的孩童視角，呈現高牆內外截然不同的世界感。現場將展出創作草圖與參考資料，讓沉重的記憶得被理解與閱讀。

深受親子家庭好評的「兒童創作工作坊」，由立體書「對白」創作者黃子彥與于佳琳帶領，以政治受難者曹開前輩的「數學詩」作為創作核心，引導孩子運用幾何造型與紙藝結構，將詩中抽象的生命思考，轉化為可觸摸觀看的立體作品；讓孩子在動手創作及對話討論的過程中，逐步理解人權與自由的重要。

「人權繪本故事屋」特別規劃台語及華語雙場次，台語場將由「台灣台語路協會」的噹噹噹老師（張尹馨）主講，從母語出發，透過童謠與互動遊戲，引導兒童體會人權概念；華語場則由「兒童文化研究社人權繪本小組」與「大人思想研究社」合作，由熊君君帶領親子共同完成一份具有紀念意義的人權明信片。

人權館指出，系列活動全部免費參與，全程參與者將有機會獲得限量人權繪本（以家庭為單位）及本季主視覺明信片，歡迎親子家庭把握機會報名參加。

親子 國家人權博物館 人權

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