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NSO室內樂攜鋼琴家嚴俊傑 「台美人傳統週」傳鄉音

中央社／ 台北13日電

繼2023年美國巡演獲得高度關注後，NSO國家交響樂團5月將以室內樂形式，邀請鋼琴家嚴俊傑加入展開美巡，在「台美人傳統週」見證台美共享的文化與情誼。

1992年美國國會法案HR5572通過，每年5月是「美國亞太裔傳統月」，1999年起由前總統柯林頓（BillClinton）將母親節後1週指定為「台美人傳統週」（Taiwanese American Heritage Week）；多年來，台灣與美國各地社群透過文化活動攜手合作，持續向美國社會展現台美間深厚多元的文化情誼。

NSO執行長郭玟岑表示，2026年是NSO持續深耕國際的1年，這趟旅程不僅是以音樂慶賀美國2026年建國250週年的獻禮，更是透過「台美人傳統週」凝聚情感的重要時刻，希望在動盪的世界局勢中，藉由島嶼與大陸、傳統與現代的音律交響，為世界帶來祝福。

這次巡演由NSO樂團代理首席鄧皓敦領軍NSO小提琴家陳怡茹、中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先，受邀造訪洛杉磯，將深入鳳凰城及紐約，開啟跨越語言與國界的文化交流之旅。現場也有中華文化總會的台灣特色市集（Taiwanese Pop-up Fair），為美國民眾帶來「無時差」的台灣文化體驗。

NSO演出曲目包括「台灣傳統原住民歌謠組曲」，由作曲家陳廷銓改編給絃樂四重奏與TBT泰武古謠傳唱；台灣旅美作曲家陳可嘉「銀芒之野」鋼琴五重奏世界首演；台灣前輩作曲家蕭泰然「原住民組曲」鋼琴五重奏及客家委員會「以樂會客2.0」委託作曲家陳韻柔創作的「土/聲」等。

其他則有美國作曲家柯普蘭（Aaron Copland）2首「絃樂四重奏」，美國作曲家德馬斯（JamesDeMars）「訴說的湖」由NSO室內樂與葛萊美獎常客、傳奇美洲原住民笛演奏家納凱（R. Carlos Nakai）同台合作，透過美洲原住民笛與室內樂的對話，寫下台灣島嶼樂音與美洲本土精神交織的新篇章。

這次美巡首站，5月13日在聖地牙哥加利福尼亞大學博趣水族館揭開序幕；5月15日在洛杉磯科爾本音樂學院 Thayer音樂廳；5月17日在亞利桑那州鳳凰城教會；5月19日在紐約考夫曼音樂中心莫金音樂廳演出。

柯林頓 美國 NSO

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