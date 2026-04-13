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新莊幼兒園遭控不當對待 園方回應：監視器爭議未釐清

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童。記者張策／攝影
新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童。記者張策／攝影

新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭指控不當對待幼童引發關注，園方今表示，已配合教育局調查，相關人員並依規定處理。新北市教育局則已裁罰涉案人員並要求停職，後續將持續釐清案情。

賴姓家長今指控，孩子入學後出現明顯情緒異常，包括抗拒上學、夜間驚醒及持續哭鬧等情況，後續透過錄音及監視器畫面，發現疑似遭教師以較大力道拉扯及拍打，過程中孩子出現明顯驚嚇反應。另在調閱畫面時，也發現教室內有非教保人員長時間進入協助照顧幼童，質疑園方人力配置與管理問題。

賴姓家長並質疑監視器機制存在問題，指出園方最初稱影像可保存30天，後改為14天，且有教師提及曾聽聞主任欲請廠商刪除不當畫面，認為目前提供教育局的影像內容可能並不完整。

對此，園方指出，監視器保存天數為教師口誤，實際為14天；另稱因教師不熟悉操作，曾委請廠商協助調閱與複製影像並提供教育局，並指未依指定期限完成複製而遭裁罰。至於家長指稱有教師爆料主任指示刪除畫面一事，園方未進一步說明，僅重申已提供相關影像供調查。

而新北市教育局針對監視器爭議表示，1月12日接獲陳情後即要求園方保存並提供相關期間監視器影像，調查過程中發現畫面確有不完整、部分時段缺漏情形。經要求補正，園方稱因系統僅保留14日影像，部分畫面已遭覆蓋無法提供。

教育局指出，園方未依要求妥善保存影像，已影響調查程序，認定構成規避或妨礙檢查，依法裁處6萬元；但強調該案主要事證已透過訪談等方式掌握，未影響不當對待事實的認定與裁處。

而在人力配置方面，賴姓家長指出教室內曾有非教保人員進入協助照顧幼童，質疑園方人力不足與管理疏失。

園方回應，事件發生後因涉案人員須調離現場，當時確有人力不足情形，目前已補足人力；對於廚房人員進入教室協助照顧幼童一事，園方表示因幼童情緒行為失控而短暫支援，但也坦言該作法不符規定，教育局已予以裁處。

至於家長反映事發後未獲園方主動聯繫或道歉，園方表示，2月曾召開說明會，但因相關人員未完整說明情況，影響家長信任，目前持續配合調查並與家長溝通。園方並稱，未即時發現相關情形屬管理失當，已配合懲處並願意接受處分。

教育局表示，已分別對兩名涉案教師裁罰6萬元及9萬元，並公告姓名、1年不得任職；另發現蔣姓教保員疑涉其他不當對待，已擴大調查，預計4月底完成審議。

教育局指出，該園另涉師生比不符、聘用未具資格人員及管理疏失等違規，已裁處24萬元，後續不排除減收、停招，最重可勒令停辦。

賴姓家長指出，孩子入學後出現情緒異常，後續發現疑似在園內遭不當對待。記者張策／攝影
賴姓家長指出，孩子入學後出現情緒異常，後續發現疑似在園內遭不當對待。記者張策／攝影

幼兒園 監視器 教育局

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