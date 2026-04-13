父女跨時空筆墨對話 黃湘詅黃君璧作品聯展

展現傳統水墨在現代的創新視野與生命力，藝術家黃湘詅將展出70餘件作品，傳承父親、已故水墨名家黃君璧對筆法的要求，展中也將展出黃君璧作品約30幅，父女以筆墨對話。

「白雲傳承．水墨初心 黃君璧．黃湘詅－台北畫展」由白雲堂藝術研究會主辦，白雲堂為黃君璧畫室名稱。主辦單位今天透過新聞稿表示，黃湘詅出身水墨世家，自幼浸潤於筆墨世界，深受白雲堂藝術體系薰陶，其創作承繼父輩對山水結構、氣勢與筆法的嚴謹要求，並於長年創作與教學實踐中逐步形塑個人藝術語彙。

展覽將以「白雲傳承．水墨初心」為題，黃湘詅70餘件水墨作品涵蓋山水、熊貓主題與多件大幅構圖，熊貓形象是黃湘詅創作中深受喜愛的主題，象徵她對自然、生命與初心的凝視。山水作品也是亮點之一，她多以層巒疊嶂、飛瀑流泉為題材，結合傳統山水結構經營與當代水墨色彩運用。

特別的是，此次將展出黃君璧水墨作品約30餘幅，包括山水小品與珍貴紙本創作，其中多件為過往甚少公開亮相的小幅作品，讓觀眾能近距離感受白雲堂的源流與根基。

「白雲傳承．水墨初心 黃君璧．黃湘詅－台北畫展」明天起至5月6日展出，地點在中正紀念堂2展廳。