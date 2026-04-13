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菲律賓海外教育展 中興大學率15校展現高教實力

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2026 INTENSE Program 菲律賓海外教育展」今天在馬尼拉 SMX 會議中心開幕。圖/中興大學提供
「2026 INTENSE Program 菲律賓海外教育展」今天在馬尼拉 SMX 會議中心開幕。圖/中興大學提供

由中興大學、正修科技大學及崑山科技大學共同主辦「2026 INTENSE Program 菲律賓海外教育展」今天在馬尼拉 SMX 會議中心開幕。此次展覽匯集台灣15所優秀大專院校組成台灣隊，象徵台灣高教在東南亞地區的影響力持續擴張，吸引更多菲國青年將台灣列為深造首選。

今天開幕儀式由菲律賓高等教育委員會（CHED）官員與多位台菲大學校長及副校長共同揭幕。駐菲律賓代表處代表周民淦提到，台灣在半導體領域具備堅實基礎，未來將持續分享資源與專業，協助菲國青年拓展國際視野與多元職涯機會。

中興大學副校長周濟眾指出，此次活動為兩國青年搭建更具連結性的未來，中興大學作為推動菲律賓 INTENSE 計畫的核心院校，將持續扮演關鍵橋梁，串連機會與志向，讓交流得以具體落實。

周濟眾表示，透過與菲律賓各州立大學建立更緊密的合作網絡，台灣高教正逐步走入在地、貼近學生需求，並提供更具彈性的支持機制，讓台灣院校在當地逐漸累積認同與信任，進而建立長遠而穩固的校際合作關係。

菲律賓海外教育展，現場設置15個諮詢攤位，吸引大量菲國師生前來洽談。中興大學國際處指出，現場面談能最直接解決學生對於語言門檻、實習環境及生活輔導的疑慮。透過如「happy hour」的社交活動與校院特色簡介，台灣各校展現卓越的招生政策與國際化實力 。

「2026 INTENSE Program 菲律賓海外教育展」今天在馬尼拉 SMX 會議中心開幕。圖/中興大學提供
「2026 INTENSE Program 菲律賓海外教育展」今天在馬尼拉 SMX 會議中心開幕。圖/中興大學提供

高教 青年 台灣隊

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