快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】親師互信崩解 幼教現場怎麼了？

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，內容包括疑似拍打、拉扯幼童，甚至非教保人員進入教室照顧等情形。記者張策／攝影
新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，內容包括疑似拍打、拉扯幼童，甚至非教保人員進入教室照顧等情形。記者張策／攝影

新北市新莊一間幼兒園遭家長指控不當對待幼童，孩子出現夜間驚醒、情緒崩潰等反應，引發社會關注。類似事件近年並非個案，從打罵、推擠到照顧疏失，問題反覆出現，但真正令人不安的，不只是個別行為，而是那些「來不及被說出來的傷害」。

幼幼班的孩子，多數仍處在語言發展初期，有的甚至只會說幾個簡單詞彙。當不適或恐懼發生時，他們沒有能力清楚描述「發生了什麼事」，也無法即時向外求助。哭鬧、抗拒、夜間驚醒，往往成為唯一訊號，但這些反應在大人眼中，卻常被解讀為分離焦慮或適應不良。

於是，真正的問題，很容易被掩蓋在日常之中。當孩子每天哭著進教室、哭著回家，外界很難判斷這是成長過程，還是求救訊號。等到家長察覺異常、進一步蒐證時，往往已經過了一段時間，不僅關鍵畫面可能消失，孩子的心理狀態也可能已經受到影響。

這種「延遲被發現」的特性，使幼教現場的風險遠比想像中高。對一個兩歲的孩子來說，一次被嚇到、被推擠、被粗暴對待，或許無法形成明確記憶，卻可能在身體與情緒中留下痕跡，轉化為對環境的恐懼與不安全感。當孩子開始拒絕上學、黏著照顧者、甚至在夜裡驚醒時，那已經不是單純情緒問題，而是某種累積的反應。

然而，現行制度對這類案件的回應，往往仍停留在「有無證據」。沒有即時影像、沒有明確傷痕，許多情況難以被完整還原。對家長而言，即便直覺知道孩子「不對勁」，卻常卡在舉證困難與程序門檻之中，難以進一步追究責任。

除了個案之外，幼教現場長期面臨的人力與壓力問題，也不容忽視。當一名教師需要同時照顧多名尚未穩定的幼童，在人力不足、支援有限的情況下，情緒管理與專業界線更容易被消耗。一旦監管機制不夠透明，或查核制度無法即時發揮作用，風險就可能持續累積。

更關鍵的是，幼教並非只是「看顧」，而是孩子離開家庭後，第一次接觸外界的場域。這段時間的經驗，將影響其對世界的基本信任。如果在這個階段，孩子學到的是恐懼、不安與無助，那後續需要付出的修復成本，往往更高。

當一個還不會完整說話的孩子，只能用哭泣與抗拒表達不適時，社會是否有能力讀懂這些訊號，並在制度上即時回應，才是問題核心。幼教現場怎麼了，或許不只是某一間幼兒園出了問題，而是整體系統，是否真的準備好接住這些「還說不出口的傷」。

幼教 幼兒園

延伸閱讀

家長動輒喊告、帶幼幼班壓力山大 過來人：放過自己放過小孩

讀家觀點／孩子你安全嗎？那把保護傘還在嗎？

影／板橋欣勵德幼兒園逼女童當眾脫衣褲 母泣訴：看動物一樣

教養愈努力愈焦慮？康橋總園長：孩子需要的不是完美，而是穩定陪伴

相關新聞

【即時短評】親師互信崩解 幼教現場怎麼了？

新北市新莊一間幼兒園遭家長指控不當對待幼童，孩子出現夜間驚醒、情緒崩潰等反應，引發社會關注。類似事件近年並非個案，從打罵、推擠到照顧疏失，問題反覆出現，但真正令人不安的，不只是個別行為，而是那些「來不及被說出來的傷害」。

【重磅快評】先說謊後甩鍋 民進黨引進印度勞工得先抓漏

討論多年引進印度移工議題最快可能年底上路，勞動部長洪申翰日前披露後引發民眾反彈，綠營側翼竟帶風向稱是藍白要開放印度移工；民進黨執政沒半項，甩鍋卻第一名，引進印度移工明明是前任動部長許銘春任內簽署MOU，當時還引發膚色歧視議論，連綠委都忍不住開罵，現在怎會變成藍白要求開放？民進黨說謊從不打草稿？

【即時短評】將誠汙染基隆河 法令和監管漏洞待修補

基隆市將誠公司涉嫌排放廢水，波及10萬自來水用戶生活失序。官方事後加強監測、巡檢，外加重罰、撤證治標。民眾更想問的是，將誠非法處理廢油多年，政府為何渾然不知？只有找出監管漏洞並有效防堵，才不會有下一個將誠威脅用水安全。

【重磅快評】陸釋放十大對台措施 民進黨口嫌體正直？

2011年馬政府與中國大陸簽署ECFA（兩岸經濟合作架構協議），當時在野的民進黨主席蔡英文曾批，ECFA是「糖衣毒藥」，等民進黨執政將發動公投廢掉ECFA。事實上，ECFA不僅沒有成為綠營口中的毒藥，不論蔡政府或賴政府執政都繼續服用。如今，國民黨主席鄭麗文訪陸帶回十大惠台措施，民進黨是否再度「口嫌體正直」？

【重磅快評】當鄭麗文做了賴清德該做的事

時隔十年，國民黨主席鄭麗文這趟大陸行，不僅在中共總書記習近平面前提了「中華民國」，其主要訴求：要和平、要發展，台灣希望加入國際組織，都獲得習近平正面回應。相較之下，賴清德總統在選舉前曾說要請習近平喝珍珠奶茶，吃蝦仁飯，選上總統後，卻只剩下買武器備戰，並關閉所有和大陸溝通的管道，陸委會、海基會皆形同虛設。兩岸在毫無溝通的情況下更容易擦槍走火，這跟台灣人民要的和平完全背道而馳。

【即時短評】從馬場町到鄭習會 鄭麗文的和平戰略圖像

鄭麗文在鄭習會後記者會拋出一句耐人尋味的話：「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」若將此言與她甫上任國民黨主席時，前往馬場町參與白色恐怖左翼政治受難者（其中包括共諜）秋祭、釋出國共和解訊號的舉動連結來看，這並非即興之語，而是一條脈絡清晰、步步推進的政治構想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。