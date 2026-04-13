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家長動輒喊告、帶幼幼班壓力山大 過來人：放過自己放過小孩

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
幼教老師照料孩子需要相當大的耐性、愛心。聯合報系資料照片
幼教老師照料孩子需要相當大的耐性、愛心。聯合報系資料照片

2歲幼幼班階段對家長、對老師、對孩子都是一大挑戰，孩子初入校園，家長充滿擔憂，老師照顧表達能力有限的孩子，若面臨人力緊繃等困境，很容易衍生強迫餵食、負面情緒等問題，鶯歌國中附幼主任許家蓁說，她常會提醒幼幼班老師「放過自己、放過孩子」，適時調整教學策略，餐食不一定要強迫孩子在時間壓力下吃完，才能營造更正向的互動氛圍。

許家蓁說，幼幼班階段的孩子通常表達能力還沒完備，孩子間搶玩具可能會有衝突，也可能正在戒尿布建立生活常規，老師可能會因為某個孩子進食進慢，為了全班作息，出現強迫餵食等舉措，都是實務現場常見的壓力源。

不分公幼、私幼，幼幼班的師生比都是1比8，許家蓁說，通常滿班是16個孩子搭配2名教保員，但有些私幼是1名教保員照顧8個孩子，「一打八」情況往往比「二打十六」要艱辛，2名教保員之間若能互相補位，能讓班級經營更和諧。

許家蓁說，家長讓年幼孩子帶秘錄器或錄音筆到校來蒐證自保，還是屬於比較極端案例，她也遇過家長動輒喊告的情境，老師也很需要被理解與支持，若和家長溝通出現挫折，很容易讓老師萌生退意，使得愈來愈多有資格的幼教師不願意進到第一線，許多幼兒園找不到大專幼保相關科系畢業的教保員，退而求其次進用高中職畢業的助理教保員，或只能找到不是幼保相關科系畢業的大學畢業生，都可能讓照顧品質下降。

「家長聲音需要被重視、孩子權益需要被照顧、老師的尊嚴也要被捍衛。」許家蓁說，每一件親師衝突背後通常都不是單一因素，彼此之間要相互給空間，尊重對方立場，才能做到共好。

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