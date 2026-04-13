新莊幼兒園不當對待延燒 民代籲強化監管、落實零容忍
新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，內容包括疑似拍打、拉扯幼童，甚至非教保人員進入教室照顧等情形，新北市教育局已針對涉案人員裁罰並要求停職，後續不排除對園方祭出更嚴厲處分。對此，多名民代均指，幼兒園不當對待案件近年頻傳，制度與監管仍有檢討空間。
新北市議員陳世軒表示，近兩年來已處理過多起幼兒園不當對待案件，對家長的心情「完全能感同身受」，並強調對於虐童行為絕對零容忍。他指出，本案於今年1月接獲家長陳情後，即持續協助家長與相關單位溝通處理，儘管教育局已對其中兩名涉案教師分別裁罰6萬元及9萬元，並予停職1年處分，但家長仍難以接受。
陳世軒指出，依過往處理經驗，教育局在類似案件上的態度，常讓家長感到消極，若無新的事證或關鍵證據，裁處結果通常不易改變。因此在協助過程中，他會先向家長說明制度上可能面臨的限制，避免期待落差過大，同時提供法律諮詢資源，協助家長了解後續可採取的刑事及民事途徑，並協助具名向教育部提出訴願，由服務團隊持續追蹤進度。
他也表示，處理過程中發現不少制度面與執行面的問題，有待相關單位檢討與改善，後續將盤點相關缺失並提出具體建議，要求教育局在面對不當對待案件時，應以同理心積極處理，回應家長期待。
而新北市議員翁震州則指出，該案早在1月29日即有網路陳情，他當時已請教育局介入調查，相關程序預計於3月底前完成，目前涉案教師均已停職，避免再接觸幼童。他指出，該幼兒園另涉及師生比不符及教師資格不符等問題，相關違規事項已遭裁處。
翁震州表示，近來幼兒園不當對待情形頻傳，但實務上常因雙方說法不同，導致事實釐清不易。他指出，過去在議會質詢時已多次要求市府推動公私立幼兒園全面建置「監管雲」系統，一方面可留存影像與相關證據，保障幼童安全，另一方面也能避免教師遭不實指控。
他認為，雖然加重裁罰具有一定嚇阻效果，但若教學風險過高，反而可能使幼兒園面臨教師招募困難問題，因此在檢討提高裁罰前，更應優先完善監管機制，透過制度建立透明與可追溯的環境，以兼顧幼童保護與教保人員權益。
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