2歲幼兒遭不當對待 專家：真正關鍵不是機器 應是信任

新莊一家幼兒園遭家長指控疑似不當對待二歲半語言發展遲緩的幼童。為釐清原因，家長在孩子身上放置錄音設備，指稱錄音內容中可聽見園方人員在教室內大聲斥責，疑有不當對待行為。幼教專家表示，使用秘錄器是最終自我蒐證的方式，但在法令上很可能會有妨礙秘密與侵犯隱私權的嫌疑。真正的關鍵不該是機器，應是信任。

新北市教育局表示，已掌握主要事證，依法裁罰涉案人員，後續不排除最重勒令停辦。

家長投訴指，孩子自去年9月入學後即出現明顯異常，包括抗拒上學、情緒不穩、夜間驚醒及出現攻擊行為等情形，與入學前狀況差異甚大，讓母親十分痛心。為釐清原因，家長在孩子身上放置錄音設備，指稱錄音內容中可聽見園方人員在教室內大聲斥責，疑有不當對待行為。

家長指事件發現後，曾向校方申請調閱監視器畫面，發現孩子無故被教保員抱著不斷打手，孩子哭泣不斷。家長表示，目前掌握疑似涉及不當對待者不只一人，受影響孩童可能不是個案。

園方對於畫面保存天數說法前後不一（應保存30天、只願給14天，過去常以故障為由隱匿證據），處理過程引發質疑。此外，家長也認為教育單位後續裁處過輕，難以反映事件嚴重性，盼能公開透明調查釐清責任。

使用秘錄器，是否可能造成親師互信的崩解及教師的寒蟬效應？全教總幼委會主委楊逸飛表示，如果家長發現孩子有明顯改變，也循各種管道與幼兒園溝通協商，卻依然沒有任何改變與適合對策，使用秘錄器可以說是最終自我蒐證、自我保護的方式和手段，到這種階段可能確實就已經難以建立信任關係。

楊逸飛說，但換言之，如果什麼都沒有溝通，就直接使用秘錄器，不僅會破壞信任關係，在法令上也很可能會有妨礙秘密與侵犯隱私權的嫌疑。但實際上仍要依照個案而定。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，幼托機構是否需要裝設「監視器」，已經是一個爭辯了十幾年的老議題，正、反兩方各有論述，也都言之鑿鑿。

蘇傳臣說，其實從成人不同的角度去看這個問題，都應該相互尊重。但是從孩子發展的角度看這個問題「還是不妥」，因為孩子從小必須逐漸培養對他人的信任，老師就是最重要的角色，如果連家長都不信任老師，孩子哪有可能信任老師，進而培養他們的安全感。

從實務面而言，蘇傳臣說，有多少不當管教的案件都是發生在監視器的鏡頭之下，而且監視器必然都有死角，如果有心之人想要對孩子如何，當然會想盡辦法避開鏡頭。

蘇傳臣指出，近期有部分個案曝光是因為家長在孩子身上裝設秘錄器或錄音筆，表示某些家長連監視器都不相信了。「這當然是親師關係的危機，所以真正的關鍵不應該是機器，而應該是信任。」他經常跟夥伴們分享，一定要積極做好親師溝通的工作，藉以培養親師互信，建立親師情誼，這是唯一解決這個問題的辦法。

此外，新北市教育局表示，另查該園涉及師生比不符、聘用未具資格人員入班及管理督導不周等違規情事，已裁處園方24萬元，並公告園所名稱及負責人姓名，後續將視情節評估減收、停招，最重可勒令停辦或廢止設立許可。

該幼兒園因師生比不符和教師資格不符被裁罰，還有多少黑洞？

蘇傳臣表示，「教師荒」的問題每況愈下、日益惡化，個中因素非常複雜。其中一個也跟親師關係息息相關，孩子生得少，個個都是寶，家長相對焦慮，老師的壓力也相對加重。某些家長因為焦慮而不信任老師，造成心理恐慌，見到黑影就開槍，動輒投訴，以致形成「濫訴零成本」的怪異現象，很多老師也就萌生去意。

「我們非常不樂見目前幼教機構的諸多問題，也透過管道跟教育部提出很多建議和呼籲，但至今都如一潭死水，毫無生機可言！」蘇傳臣說，面對這個越來越嚴重的問題，教育部至今都束手無策，機構只有自行承擔，如果找不到老師，師生比當然不符規定，罰鍰還是小事，孩子照護的安全和學習的品質也就同受其害，形成惡性循環。

楊逸飛表示，經過比較適切的師資培訓，對於幼兒照護上會有更高的品質是可以確定的。長期的師生比不符、資格不符，這都不是單純行政違規而已，尤其是在二歲幼兒班，這其實就是高風險警訊。因為二歲多的孩子語言表達還有限，自我保護能力也不足，若再加上是語言發展遲緩的孩子，他更難清楚說出自己經歷了什麼。

楊逸飛說，這種情況下，如果現場人力不足、照顧負擔過重，或者帶班的人根本缺乏專業，就很容易把孩子的反應當成「不聽話」、「難帶」，進而出現不當對待。所以這次事件如果最後查出來不只是個別教保員的問題，那就表示背後還有更大的制度黑洞。

他表示，包括園所平常怎麼用人、怎麼管理、主管機關平常怎麼查核，這些都應該一併被攤開來檢視。否則每次出事都只處理第一線個人，卻不去處理長期的人力失衡和監管失靈，那同樣的事情還是會一直發生。