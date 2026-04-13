家長讓孩子配秘錄器上幼兒園 專家：親師互信崩解、兩敗俱傷
新北賴姓家長懷疑2歲兒子在一家私立幼兒園遭受不當管教，對園所失去信任，讓孩子帶秘錄器（錄音筆）到校，宛如諜對諜。幼教專家說，此一事件凸顯親師互信關係的崩解，再重的裁罰都不如建立親師情誼，孩子對老師的態度也會影響孩子，建立親師溝通是唯一解方。
中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，中央目前沒有強制規定幼兒園一定要裝監視器，通常靠地方政府自行規範，包括監視器影像要保存多久等要求。蘇傳臣說，他不反對幼兒園裝監視器等，至少出了狀況不會淪為各說各話，但將心比心，教保員頭頂上一堆鏡頭，會是什麼感受？
蘇傳臣說，可以理解這名家長不捨孩子身心受創，帶秘錄器（錄音筆）自保的無奈，但這確實不是好的方式，他相信這不是個案，但結果就是兩敗俱傷，親師對立、互不信任，某些家長連監視器都不相信了，連帶讓2歲孩子得不到應有的安全感。
蘇還說，孩子要從小培養對他人的信任，老師是最重要角色，如果連家長都不信任老師，孩子哪有可能信任老師，如何培養安全感。
蘇直言，從實務面來說，監視器必然都有死角，如果有心之人想對孩子有欺辱行為，自然會想盡辦法避開鏡頭。
該家幼兒園因為師生比不符規定等缺失，已被新北教育局裁罰，凸顯「教師荒」問題每況愈下。蘇傳臣說，少子化年代，孩子個個是寶，家長要求高，老師壓力也日增。
某些家長因為焦慮而不信任老師，若反應太大「見到黑影就開槍」，動輒投訴，形成「濫訴零成本」現象，會讓許多老師萌生去意。
第一線找不到老師，師生比便不符規定，罰鍰還是小事，孩子照護的安全和學習品質也跟著下降，形成惡性循環。
台東教育大學幼教系副教授施淑娟說，演變成親師諜對諜是多輸局面，關鍵在於第一時間的處理，家長出現疑慮反映後，園所的行政系統就要嚴肅看待，約家長一起檢視監視器，避免惡意加深或信任崩解，一旦從監視器看到教保員有不當舉動，就該主動通報主管單位，交由公正第三方來調查，才是能夠服眾的方式。
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