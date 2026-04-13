快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

家長讓孩子配秘錄器上幼兒園 專家：親師互信崩解、兩敗俱傷

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北賴姓家長質疑2歲兒子在幼兒園遭教保員不當管教，造成孩子身心受創。記者張策／攝影
新北賴姓家長質疑2歲兒子在幼兒園遭教保員不當管教，造成孩子身心受創。記者張策／攝影

新北賴姓家長懷疑2歲兒子在一家私立幼兒園遭受不當管教，對園所失去信任，讓孩子帶秘錄器（錄音筆）到校，宛如諜對諜。幼教專家說，此一事件凸顯親師互信關係的崩解，再重的裁罰都不如建立親師情誼，孩子對老師的態度也會影響孩子，建立親師溝通是唯一解方。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，中央目前沒有強制規定幼兒園一定要裝監視器，通常靠地方政府自行規範，包括監視器影像要保存多久等要求。蘇傳臣說，他不反對幼兒園裝監視器等，至少出了狀況不會淪為各說各話，但將心比心，教保員頭頂上一堆鏡頭，會是什麼感受？

蘇傳臣說，可以理解這名家長不捨孩子身心受創，帶秘錄器（錄音筆）自保的無奈，但這確實不是好的方式，他相信這不是個案，但結果就是兩敗俱傷，親師對立、互不信任，某些家長連監視器都不相信了，連帶讓2歲孩子得不到應有的安全感。

蘇還說，孩子要從小培養對他人的信任，老師是最重要角色，如果連家長都不信任老師，孩子哪有可能信任老師，如何培養安全感。

蘇直言，從實務面來說，監視器必然都有死角，如果有心之人想對孩子有欺辱行為，自然會想盡辦法避開鏡頭。

該家幼兒園因為師生比不符規定等缺失，已被新北教育局裁罰，凸顯「教師荒」問題每況愈下。蘇傳臣說，少子化年代，孩子個個是寶，家長要求高，老師壓力也日增。

某些家長因為焦慮而不信任老師，若反應太大「見到黑影就開槍」，動輒投訴，形成「濫訴零成本」現象，會讓許多老師萌生去意。

第一線找不到老師，師生比便不符規定，罰鍰還是小事，孩子照護的安全和學習品質也跟著下降，形成惡性循環。

台東教育大學幼教系副教授施淑娟說，演變成親師諜對諜是多輸局面，關鍵在於第一時間的處理，家長出現疑慮反映後，園所的行政系統就要嚴肅看待，約家長一起檢視監視器，避免惡意加深或信任崩解，一旦從監視器看到教保員有不當舉動，就該主動通報主管單位，交由公正第三方來調查，才是能夠服眾的方式。

幼教 幼兒園 監視器 教師荒

延伸閱讀

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

讀家觀點／孩子你安全嗎？那把保護傘還在嗎？

新北幼兒園爆不當管教 幼童潑水遭園長脫衣褲羞辱

影／板橋欣勵德幼兒園逼女童當眾脫衣褲 母泣訴：看動物一樣

相關新聞

2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，賴姓家長表示，孩子「包包」（化名）入學時未滿兩歲，出現夜間驚醒、情緒崩潰與強烈抗拒上學等異常反應，有讓孩子攜帶錄音功能的秘錄器上學，後續經調閱監視器後更發現疑似遭拉扯、拍打等行為，並質疑園方管理失當。新北市教育局表示，已掌握主要事證，依法裁罰涉案人員，後續不排除最重勒令停辦。

家長讓孩子配秘錄器上幼兒園 專家：親師互信崩解、兩敗俱傷

新北賴姓家長懷疑2歲兒子在一家私立幼兒園遭受不當管教，對園所失去信任，讓孩子帶秘錄器（錄音筆）到校，宛如諜對諜。幼教專家說，此一事件凸顯親師互信關係的崩解，再重的裁罰都不如建立親師情誼，孩子對老師的態度也會影響孩子，建立親師溝通是唯一解方。

找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假

教師身心調適假去年十月上路，每學年可請三日，不過實際使用率並不高，一名請過假的教師痛批，教師請假，還要自己找人代課代導代職務，根本是「身心折磨假」。原意為調適教師身心的政策，實際卻增加教學組的工作負荷，使行政「減壓」變「增壓」。

身心假提前1個月「預告」？教學前線亂象 學校不得拒絕頭痛不已

中小學教師「身心調適假」上路半年，教學現場已出現亂象，部分教師利用該假別規避不喜歡的課程，長期請同一節課，甚至還提前一個月預告當天會身心不適，讓學校頭痛不已。

實驗教育三法上路逾10年人數增10倍 立院公聽會啟動修法

實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年。隨著越來越多家長與學生投入實驗教育，學生人數較制度上路初期成長近十倍，但制度擴張的同時，也浮現審議與評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。教育部次長張廖萬堅今天表示，教育部將持續蒐集各界意見，作為修法與制度精進的重要依據。

2歲幼兒遭不當對待 專家：真正關鍵不是機器 應是信任

新莊一家幼兒園遭家長指控疑似不當對待二歲半語言發展遲緩的幼童。為釐清原因，家長在孩子身上放置錄音設備，指稱錄音內容中可聽見園方人員在教室內大聲斥責，疑有不當對待行為。幼教專家表示，使用秘錄器是最終自我蒐證的方式，但在法令上很可能會有妨礙秘密與侵犯隱私權的嫌疑。真正的關鍵不該是機器，應是信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。