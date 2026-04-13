2歲幼兒遭拍打拖行不當對待 家長配秘錄器蒐證、教育局開罰

新北市新莊區私立吉尼爾幼兒園遭家長指控不當對待幼童，賴姓家長表示，孩子「包包」（化名）入學時未滿兩歲，出現夜間驚醒、情緒崩潰與強烈抗拒上學等異常反應，有讓孩子攜帶錄音功能的秘錄器上學，後續經調閱監視器後更發現疑似遭拉扯、拍打等行為，並質疑園方管理失當。新北市教育局表示，已掌握主要事證，依法裁罰涉案人員，後續不排除最重勒令停辦。

賴姓家長指出，孩子目前兩歲半，去年9月入學時尚未滿兩歲，因語言發展較慢，當時僅能說出簡單詞彙，無法清楚表達需求，才希望透過幼兒園團體環境協助發展。不過，孩子入學後，很快出現強烈抗拒反應，從第一天起便持續哭鬧，不僅進校門前會緊張，甚至在前往學校途中就開始哭泣、搖頭，曾一度出現想跳下車的情況。

她表示，孩子回家後也出現明顯身心變化，包括夜間頻繁驚醒、突然大哭、情緒崩潰，並反覆說出「不要」、「痛痛」等字眼。由於孩子年紀尚小、語言能力有限，無法說明實際發生情形，但相關反應持續數周未改善，讓她開始懷疑在校可能發生異常狀況。

賴姓家長說，為了解孩子在校情況，曾讓孩子攜帶錄音設備，初期聽到的內容多為教師以較大聲、缺乏耐心的語氣對待幼童，例如斥責、要求罰站或喝水等，但未能確認是否有肢體不當行為。直到今年1月10日重新回聽錄音時，發現去年12月18日的片段中出現疑似拍打聲響，才警覺情況可能不單純，決定向校方申請調閱監視器畫面。

她指出，孩子父親最初向校方詢問時，園方表示監視器畫面可保留30天，但當家長實際到校填寫申請時，卻改口稱僅保留14天，無法提供較早畫面。賴姓家長表示，直到她將錄音內容交給校方後，園方才稱已請工程人員連夜協助調閱畫面，後續才讓家長查看相關影像。她質疑，園方對監視器保存天數說法前後不一，且在取得錄音後才提供畫面，處理過程引發疑慮。

賴姓家長並指出，除監視器保存天數說法前後不一外，她也懷疑部分畫面可能已遭刪除。她表示，從與園內人員的對話中得知，曾有教師提及園方欲請監視器公司協助刪除不當行為畫面，因此家長認為，後續在教育局調閱的影像內容，並非完整紀錄。相關說法目前仍待進一步釐清。

賴姓家長表示，從監視器畫面中看到的情況比錄音更為嚴重。她指出，畫面顯示有教師以明顯用力方式拉扯孩子手臂，並連續拍打孩子身體，孩子因害怕試圖離開現場時，仍被拉回持續處置，過程中出現明顯驚嚇與抗拒反應。她認為，相關行為已超出一般教學或管教範圍。

她進一步指出，後續調閱更多監視器畫面時，也發現教室內存在其他疑似不當情形，包括廚房人員長時間進入教室照顧幼童，負責換尿布、餵食等工作，甚至疑似出現拍打幼童、以剪刀做出驚嚇動作等情形，質疑非教保專業人員進入教室並從事照顧行為是否符合規範。

此外，畫面中亦可見有幼童在教室內發生衝突，教師雖在場卻未即時介入，而是坐在座位上未加看顧，放任孩子互相拉扯、打鬧，直到下課後才向家長說明孩子受傷情形。賴姓家長認為，這些狀況顯示園方在照顧與管理上存在明顯疏失。

她表示，目前掌握至少4名幼童疑似受影響，涉案人員約6人，但因幼幼班孩子多半無法清楚表達，實際受害情形不排除仍有未被發現部分。她也提到，事件發生後，園方並未主動聯繫說明，相關人員多未向家長致歉，處理態度讓人難以接受。

賴姓家長指出，孩子目前已無法再回到原校就讀，自己也因此辭去工作，在家全力照顧，並帶孩子接受心理與職能評估。她表示，醫療端已建議需進一步追蹤與輔導，未來可能需長期協助。她強調，孩子在尚未具備完整表達能力的年紀就出現恐懼與退縮，對成長影響難以估計。

對於外界關注是否涉及隱匿情形，賴姓家長也提供與園內人員對話紀錄，內容提及有教師稱曾聽聞園方欲請監視器公司協助刪除不當行為畫面，並指相關情形已向教育局與警方反映。

新北市教育局表示，於今年1月12日接獲陳情後即入園稽查並調閱監視器畫面，並責令涉案3名人員立即停職，避免再接觸幼童。經查，王姓助理教保員涉及多次拍打幼兒手心及身體，柳姓廚工則有拍打幼童、持剪刀做出驚嚇行為及推壓拖行情形，經審議後分別裁罰6萬元及9萬元，並公告姓名、1年不得任職。

教育局指出，檢視監視器過程中另發現蔣姓教保員疑涉其他不當對待情形，已擴大清查並納入調查，全案主要事證已掌握，預計於4月底完成審議與公告。

教育局表示，另查該園涉及師生比不符、聘用未具資格人員入班及管理督導不周等違規情事，已裁處園方24萬元，並公告園所名稱及負責人姓名，後續將視情節評估減收、停招，最重可勒令停辦或廢止設立許可。

針對家長相關指控，記者實地前往該幼兒園查訪，目前尚未取得園方回應。

家長提供與園內人員對話紀錄，內容提及監視器畫面相關爭議。圖／賴姓家長提供

家長提供與園內人員對話紀錄。圖／賴姓家長提供