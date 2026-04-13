教育部辦資安黑客松結合實作 用AI識別詐騙廣告

為培養新時代的資安人才，教育部舉辦黑客松，以詐騙廣告識別為主題，要求學生用AI提出解決方案；同步辦理進階攻防演練，導入國際LiveCTF對戰模式，強化實戰應變能力。

教育部今天發布新聞稿指出，因應數位科技快速演進、資安威脅日益複雜，資安人才培育模式持續轉型，過往以紙本測驗與解題式競賽為主的學習方式，已逐漸難以反映真實情境中所需的應變與整合能力。

為強化人才培育成效，調整培育模式朝向情境化與應用導向發展，教育部指導的「跨領域資通訊安全人才培育計畫」，於今年首度推出「資安專題黑客松活動AIS3 HACKATHON」競賽，以實務議題為核心，打造結合應用與實作的資安培育模式。

黑客松競賽以「詐騙廣告識別挑戰資料集」為主題，邀學生團隊運用AI資料分析、模型建構與創新思維，提出具體可行的解決方案；獲得第1名的作品「一擊詐獵」，以社交平台常用的Web與LINE Bot雙平台呈現，將枯燥的防詐資料轉變為互動且易理解的防詐工具，以降低受詐。

另外，資安人才培育計畫也於1月底辦理兩天的「進階資安攻防演練」，模擬真實攻防情境，讓學員在高壓環境中培養即時應變與團隊協作能力，決賽導入國際新型一對一的LiveCTF對戰模式，在動態攻防中辨識問題、即時制定策略與即時修補漏洞，讓競賽更貼近實際資安場域。

教育部表示，資安人才培育計畫致力建構完整且具延續性的資安培育體系，引導學生由基礎學習走向實戰應用，並發展資安實務教材與推廣課程，114年已逾5000名師生參與；未來將持續推動多元且貼近實際情境的資安培訓模式，培育兼具技術實力與應用思維的資安人才。