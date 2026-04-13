實驗教育三法上路逾10年人數增10倍 立院公聽會啟動修法

實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年。隨著越來越多家長與學生投入實驗教育，學生人數較制度上路初期成長近十倍，但制度擴張的同時，也浮現審議與評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。教育部次長張廖萬堅今天表示，教育部將持續蒐集各界意見，作為修法與制度精進的重要依據。

立法院教育及文化委員會今天舉辦實驗教育三法修法公聽會，邀集各界檢視現行制度，作為後續修法參考。立委伍麗華表示，立法院於2014年底通過「學校型態實驗教育實施條例」、「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」及「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」，希望將體制外教育法制化，鼓勵教育創新，在擴大家長教育選擇權的同時，也為學生提供更多元且適切的學習途徑。2017年立法院又完成一次修法，持續補強制度。

她指出，根據教育部統計，參與實驗教育的學生人數，從103學年度的2823人，增加到113學年度的2萬7021人，十餘年間成長將近10倍。在少子化趨勢下，整體學生數持續下降，實驗教育卻逆勢成長，不僅顯示制度逐漸成熟，也反映越來越多家長與學生選擇不同於傳統學校的教育路徑。

隨著制度規模擴大，相關問題逐漸浮現，伍麗華說，包括審議與評鑑機制是否足夠合理、專業，辦學場地取得及使用是否順暢，以及特教與輔導資源不足等，都成為當前實驗教育發展面臨的重要挑戰。此次修法重點包括審議與評鑑制度的合理化與專業化、辦學場地取得與使用機制的改善、資源配置與支援系統的強化、制度整合及其他待檢討議題，以及原住民族實驗教育的制度轉型都是討論重點。

張廖萬堅表示，實驗教育三法自實施以來，歷經10餘年發展，已從制度建置逐步邁向穩定運作，並逐漸成為我國教育體系中多元學習選擇之一。從發展規模來看，參與人數持續穩定成長，114學年度整體參與學生人數已達2萬7000餘人，其中以國小階段為主，並逐步向國中及高中階段延伸，顯示實驗教育已由初期示範性質，發展為具有一定規模與社會需求的教育形態。

張廖萬堅指出，目前已建構審議、評鑑、訪視與續辦審查等機制，並透過專業支援與補助措施，協助各類實驗教育穩定推動。在審議與評鑑制度上，現行機制已納入專家學者、教育實務人員及家長代表，兼顧專業性、代表性與教育現場經驗，未來也將持續蒐整地方政府與辦學單位的實務經驗，透過制度優化與行政支援，強化審議與評鑑機制的友善性與專業性。

針對外界關心的辦學場地問題，張廖萬堅說，現行法規已提供多元彈性，包括公有校舍活化利用及其他合法場地的使用方式。教育部未來將持續與地方政府合作，強化閒置教育資產的資訊揭露與行政協調，在符合法規與安全前提下，協助辦學單位穩定取得適當空間，支援教育創新持續發展。

在資源配置與支援系統方面，張廖萬堅說，已透過補助機制支援地方政府、實驗學校及實驗教育機構辦理課程與教學，並針對弱勢學生提供學習與輔導資源，未來也將持續結合跨體系合作，強化特殊教育支持。

至於原住民族實驗教育，張廖萬堅表示，教育部將配合原住民族委員會規劃，從法規、制度、課程與師資培育等面向，共同推動原住民族學校法，逐步完善原住民族教育體系的制度連結與發展條件，促進原住民族教育穩定推展。