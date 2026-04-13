亞洲潛水展觀光署新加坡設展 推潛旅美景瞄準東南亞市場

亞洲最大潛水展在新加坡登場，台灣觀光署主打「潛水旅遊」，觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠今天指出，此次參展結合台灣環海、交通便利等優勢，希望吸引新加坡及馬來西亞等國家的旅客，深入探索台灣世界級水下景觀。

亞洲最大潛水展ADEX BIG BLUE LEGACY 10日至12日在新加坡登場，交通部觀光署發布新聞稿表示，今年展出凸顯台灣作為島國策略優勢，包括交通便利及英語友善的環境，並以此吸引來自新加坡、馬來西亞及亞洲各地旅客探索台灣海底景觀。

施志忠今天告訴中央社記者，台灣擁有極為多樣的海洋生態系，沿岸各地皆能提供獨具特色的世界級潛水體驗，從迷人的微小海洋生物，到壯觀成群的海龜與豐富的人文文化，台灣多元的海底環境成為全球潛水愛好者不容錯過的新興目的地。

施志忠指出，為提供專業旅遊建議、交通資訊與第一手在地經驗，來自台灣北部、南部、東部及澎湖的頂尖潛水業者進駐展館，帶領現場參觀者深入了解各區特色，並協助規劃未來潛水行程。

此次觀光署設展呈現台灣各地潛水亮點，例如北台灣，具有受季風塑造的沉積岩地形，孕育出繽紛「海底花園」，遍布軟珊瑚與季節性綠藻，宜蘭龜山島亦為進階潛水員提供刺激的海底溫泉與沉船探險體驗。

南台灣方面，潛水亮點包括墾丁擁有壯麗的裙礁與多變的海底地形，小琉球則以能與綠蠵龜共游聞名全球，成為世界級潛水勝地。

展會期間，觀光署舉辦多場潛水講座，邀請包括ADEX大中華區攝影大使Yorko Summer、Canon合作攝影師江斾錡及澎湖「海洋途徑」負責人陳恩霆，透過影像分享他們在台灣潛水經歷、呈現台灣在生態保育上的成績。