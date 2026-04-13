中國科大室設系揚名國際 勇奪AMP美國建築師賽九大獎

■在全球建築與設計領域備受矚目的Architecture Master Prize（AMP）2025年度競賽中，中國科技大學室內設計系再創佳績，共有9組學生作品脫穎而出，其中作品「Nature Touch / 自然自我」更一舉奪下Student Winners最高榮譽「New Discovery of the Year - Interior Design」及「Best of Best」，成為本屆競賽焦點，展現台灣設計教育接軌國際的堅實實力。

※中國科大室設系學生賴丰田、熊韋驊作品「Nature Touch / 自然自我」，以豆腐岩為設計基礎融合室內外空間。 圖／中國科大 提供

中國科大表示，AMP為全球性建築設計競賽，旨在表彰建築、室內設計與景觀領域的創新與卓越表現。此次獲獎作品「Nature Touch」由賴丰田與熊韋驊共同創作，在老師張祥鎬指導下完成。該作品利用豆腐岩作為建築空間的基礎，透過巧妙的動線規劃，將室內空間尺度與外部自然環境完美融合，鼓勵人們探索不同的路徑，仿若電影般展現自我，強化感官與情感的連結。

室設系另有3件作品榮獲Student Interior Design Award Winners。其一為周雯婧與劉芷葳創作的「Green Blooming Future / 綠綻未來」，在老師陳子淳指導下，探討生物多樣性及生態平衡的議題，設計了一個專門的研究中心以保護本地物種的基因資源，並為未來復育做準備。

※中國科大室設系學生周雯婧、劉芷葳作品「Green Blooming Future / 綠綻未來」與江佩珊作品「Boundless Context – Breaking Barriers, Building Connections」。 圖／中國科大 提供

而江佩珊作品「Boundless Context – Breaking Barriers, Building Connections」則創造一個讓長者與年輕人共享並學習的空間，不僅提供用餐的功能，更是對話與文化的舞台，讓記憶與溫暖得以延續；李汶庭、劉毓丞共同創作的「Narratives of Nature / 自然集敘」，則是城市與自然交織的避風港，透過農耕活動使人們重連成長與內心的平靜，展現了綠色的療癒力量。這兩件作品皆由該校60週年優秀校友李佳珍老師指導，並且與學生一同榮獲殊榮。

※中國科大室設系學生李汶庭、劉毓丞作品「Narratives of Nature」。 圖／中國科大 提供

此外，其他參賽學生也表現出色，高奇莨、莫凱晴的作品「Time, Rendered Visible」、陳昱佑、陳建文的「Vertical Basketball Park」、高若峯、葉子綺的「Nature's Sanctuary」、陳怡潔、高顯仁的「Quiet Mountain and Sea Realm」、以及簡詩容、唐珮禎的「Visually Impaired Guidance-Heritage Site Design」均獲得Honorable Mentions獎項。

室內設計系主任陳鼎周表示，透過參與國際競賽，學生得以實際與全球設計趨勢接軌，此次佳績不僅肯定學生的創作能量，也展現系所長期深耕專業教育的成果。未來將持續鼓勵學生走向國際舞台，培育具備國際競爭力的設計人才。