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新竹縣公立暨非營利幼兒園招生開跑 5月8日起線上查缺額

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣115學年度公立暨非營利幼兒園招生即將於5月正式展開。圖／縣府提供
新竹縣115學年度公立暨非營利幼兒園招生即將於5月正式展開。圖／縣府提供

新竹縣115學年度公立暨非營利幼兒園招生即將於5月正式展開！家長於5月8日起可至「新竹縣政府雲端聯合服務中心（https://eservices.hsinchu.gov.tw/kid）」查詢各園招生缺額資訊，115學年度有公立幼兒園87園（含鄉鎮市幼及其分班）及非營利幼兒園9園，共96園辦理招生，提供家長更多元且便利的就學選擇，歡迎家長踴躍報名。

縣長楊文科表示，為落實普及幼兒就學需求政策，新竹縣持續設立優質、平價及近便性的教保服務及逐步增設公立幼兒園2歲專班，今年新增設竹北市文興國小附設幼兒園2班，另於北埔鄉北埔國小附幼、芎林鄉碧潭國小附幼、湖口鄉立幼兒園湖口分班、竹東鎮立幼兒園及王爺壟非營利幼兒園各新增或轉型1班2至3歲專班。

因應雙薪家庭需求，公立幼兒園亦全面推動延長照顧服務，下午4時後「1人即開班」，每小時僅收費35元，寒暑假亦提供收托，減輕家長照顧壓力，打造更友善的育兒支持系統。

此外，為提升家長報名便利性與服務效率，縣府持續優化招生機制，不僅維持網路登記及現場登記雙軌並行外，亦導入數位發展部個人化資料自主運用(MyData)平臺，建置「公立暨非營利幼兒園招生平臺」，讓家長從查詢、報名至報到皆可透過網路線上完成，大幅節省時間與交通成本。

縣府教育局表示，家長自5月8日起，即可至「新竹縣政府雲端聯合服務中心」查詢各園招生缺額資訊，並透過線上導引快速掌握報名流程。今年招生分為「優先入園」及「一般入園」兩階段辦理，「優先入園」於5月14日、15日上午9時至下午4時及5月16日上午9時至中午12時受理各園現場登記，並於5月16日下午2時抽籤。

「一般入園」則於5月21日上午9時至22日下午4時開放網路登記，同步於5月22日上午9時至下午4時及5月23日上午9時至中午12時提供現場登記服務，並於5月23日下午2時進行抽籤。各階段錄取結果於抽籤當日下午3時30分後公告於招生平台。

教育局提醒，為確保招生公平性，每名幼兒於公立及非營利幼兒園各限登記1園，若同時錄取，僅能擇1園報到，避免影響其他幼兒登記或遞補權益。招生相關疑問，可洽新竹縣政府教育局幼兒教育科（03-5518101轉2873）諮詢。

新竹 新竹縣 幼兒園 招生員額 公幼

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