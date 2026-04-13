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身心假提前1個月請？教學前線現亂象

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

中小學教師「身心調適假」上路半年，教學現場已出現亂象，部分教師利用該假別規避不喜歡的課程，長期請同一節課，甚至還提前一個月預告當天會身心不適，讓學校頭痛不已。

一名國小教師透露，聽聞有學校教師「預告」一個月後的某日會「身心不適」，要請身心假；教學組很無奈，納悶身心調適假可以預約一個月後嗎？但學校仍不得拒絕。另有學校老師在運動會那天請身心調適假，校長也不能不給假。

台北市中正高中教師賴和隆說，目前最大的問題，應該是監考時，很多老師會突然同時「身心不適」。台東縣豐田國中校長洪文政則表示，教師請身心調適假，往往會與國定假日或連假接壤，若缺乏配套的比例限制，一旦單日請假人數超過全校教師的三分之一，將導致教務處在排課上出現「真空狀態」，學校的教學品質與學生安全管理會大受影響。

洪文政建議，目前代課鐘點費對於臨時受託的老師來說，吸引力有限，若能調增短期課務代理鐘點費至每節六百元，或許能有效提升校內互助或其他支援人力的意願。建議由教育部編列專款專項補助，或維持現行比例分攤，但提高補助基數。

台北市福星國小校長黃耀農表示，從其他校長分享得知，確實有多所學校遇到老師很突然提出要請身心調適假，造成代課老師難尋，他相信多數老師都是理性的，也希望有真正需求的老師都可以獲得照顧。

頭痛 教育部 教師

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