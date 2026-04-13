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教師身心假壓縮事假 教團籲分開算

聯合報／ 記者馮靖惠董俞佳／台北報導

教師身心調適假併入「事假」計算，是推廣上的一大阻礙，甚至帶有負面標籤，導致真正有需求者寧可選擇隱忍，教團呼籲將身心調適假獨立設算；基層校長則認為，請假應改以「日計」為原則，避免以小時計假，導致碎片化課務與繁瑣核銷。

全國教師工會總聯合會表示，教育部執意將教師身心調適假併入事假計算，不僅未增加教師可支配的假期總額，反而壓縮現有事假空間，剝奪教師應對日常生活突發狀況的彈性。呼籲將身心調適假獨立設算，消除影響考績的疑慮。

桃園市教師會理事長陳俊裕表示，由於身心調適假可以「按時計」，當教師只請第一節課、第四節課，或是請半天時，往往會連動影響早自習、午餐與午休時段的照顧與管理責任。這些時段並非正式課務，但依法仍必須有人協助學生，尤其是在導師請假的情況下，學校必須額外安排人力進班。

陳俊裕表示，國小的教師員額編制本來就偏低，一旦導師請假，學校往往必須另外聘請代課老師協助班級課務，並同時處理早自習與午休時段的人力安排。但目前制度中，早自習與午休屬於非課務時段，並沒有相對應的代課或代理導師費用編列，這些額外產生的人力成本，究竟該由學校自行吸收？還是由請假的教師負擔？這問題持續困擾教學現場。

有校長建議，請假應改以「日計」為原則，避免碎片化課務與繁瑣核銷；若仍保留小時計，應另訂早修、午休公付鐘點費機制。

全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛說，相較於高中、國中教師，請身心調適假時，校內仍有同仁可協助代課，幼兒園卻幾乎沒有這樣的空間，身心調適假對幼兒園教師而言，淪為「看得到、用不到」。

教育部回應指出，在維持現行教師請假規則給假日數及給薪規定的前提下，教師申請身心調適假，服務學校不得拒絕，教育部將持續關心各職域人員給假制度修正情形，並適時檢討教師請假規範。

教育部 教師

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