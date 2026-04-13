行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假
教師身心調適假去年十月上路，每學年可請三日，不過實際使用率並不高，一名請過假的教師痛批，教師請假，還要自己找人代課代導代職務，根本是「身心折磨假」。原意為調適教師身心的政策，實際卻增加教學組的工作負荷，使行政「減壓」變「增壓」。
為了建構友善校園的職場環境，教育部去年十月修正發布「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，每學年可請三日，得以時計，無須證明文件，學校不得拒絕或不利處分；身心調適假所遺課務代課鐘點費，由教育部及各地方政府共同補助。
根據北市教育局統計，到去年底止，教師（含兼行政）請身心調適假者計有一四三四人，請假人次為二一一八人次，請假時數計有一萬六六○個小時，每人平均約請七小時。請身心調適假教師占比約百分之六點六四。
台南則有一千零九人請身心假，占全體教師人數約百分之十；高雄則是二四四三人次，使用率百分之十三點六。新北中小學教師，核准的假單則有三千兩百張。若以總數約三萬人計算，請假教師占比約百分之十。桃園公立學校及幼兒園教師，則有一二六九人請身心假，使用率約百分之六點七。
台東縣豐田國中校長洪文政表示，由於身心假可「按時計」，導致代課需求破碎化，對教務處安排「點對點」的代課人力是極大考驗。且臨時、短時數的代課，很難吸引校外人力進校，最後往往只能由校內老師跨班或超鐘點支援。
「這個假就是要整死教學組！」一名花蓮縣吳姓國中教學組長說，教師請身心假，要由學校安排代理（課）教師，累的就是教學組。台中市某國小校長也說，若多位教師同時請假或臨時請假，教學組將面臨極大壓力，「行政減量」成了「行政倍增」，「減壓」變「增壓」。
有老師無奈表示，學校說身心假等同事假，得自己跑流程、找老師代課，「我身心狀態都不良了，還能低聲下氣找人幫我代課嗎？」另也有老師痛批，要自己找人代課代導代職務，欠人情欠到飽，根本是「身心折磨假」。
教育部表示，身心調適假所遺課務代課鐘點費，是由教育部及各地方政府共同補助，無需由教師負擔，去年函發各主管機關有關經費補助比例及程序。另於一一四年核定調升公立中小學兼任及代課教師鐘點費，溯及自一一四年九月一日生效，以保障教師權益。
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