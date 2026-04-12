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從宋徽宗到徐悲鴻、英駱克爵士都是貓派 邦瀚斯舉槌兩幅跨千年貓畫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
徐悲鴻1935年繪製的貓畫《昏昏奈若何》。圖／邦瀚斯提供
徐悲鴻1935年繪製的貓畫《昏昏奈若何》。圖／邦瀚斯提供

位於香港灣仔的「駱克道」，是觀光客口中知名的酒吧街。但多數人並不知曉，駱克道紀念的前香港輔政司駱克爵士，是一位精通粵語、研習儒學，並與國畫大師徐悲鴻交誼深厚的「洋儒生」。徐悲鴻於 1935 年為駱克爵士寫贈畫貓佳作《昏昏奈若何》，28 日將於香港邦瀚斯「中國書畫」拍賣舉槌。

駱克爵士（Sir James Haldane Stewart Lockhart）於 1878 至 1902 年任香港輔政司，後調派山東。在港期間，她創立了跑馬地的香港足球俱樂部即。1927 年，灣仔「駱克道」闢為馬路，以駱克命名。駱克爵士熱愛中華文化，不僅學習語言、研習儒家經典，更與辜鴻銘、何啟及末代皇帝末代溥儀老師莊士敦、徐悲鴻等文人結為好友。

駱克爵士與徐悲鴻之友情始於1920年代。1934 年徐氏赴歐辦展期間，曾致長函詳告展況，請託駱克爵士促成中英文化撥款鼓勵文化交流。1935年初，徐悲鴻寫成《昏昏奈若何》，並託友人帶往英倫轉贈爵士，成為二人往還最後物證。畫作後由駱克之女捐贈予其父母校——愛丁堡大學喬治華森學院，並受邀於蘇格蘭國家博物館常設展出逾二十載。

邦瀚斯表示，《昏昏奈若何》融合中西筆法，貓身淡墨勾染，濃淡乾濕互見；額頂、耳際、背斑及長尾則以濃墨點出，黑白對照鮮明。題句「豈無狻猊爪，昏昏奈若何」具點題之功，以暫時收斂貓爪的貓咪寄寓「蓄其鋒而不輕發」的隱忍智慧，隱喻文人在戰亂危局中的生存智慧。

此次拍賣還有另一張貓畫—「梅景書屋」珍藏的五代李靄《戲貓圖》。邦瀚斯表示，「梅景書屋」主人吳湖帆與潘靜淑夫婦皆愛養貓、畫貓，以及收藏歷代貓畫，自五代迄近世共30餘件。此次送上拍場的李靄《戲貓圖》為其收藏中年代最早的作品。李靄精於畫貓，宋徽宗內府曾珍藏其作品18件，《戲貓圖》便有宋徽宗御題，畫中子母二貓嬉戲，形神兼備，閒和雅逸。

李靄《戲貓圖》。圖／邦瀚斯提供
李靄《戲貓圖》。圖／邦瀚斯提供

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