新竹縣推台語學習獎勵最高1.2萬 通過初級認證就有錢拿

桃園2023年2月實施國中小營養午餐免費，其他五都陸續跟進且餐費都超過桃園，民代認為福利政策被超車，應設法跟進。教育局表示，免費營養午餐已調過2次價格，若把農業局補助在地食材經費算進來，餐費不會差太多，且家長學生普遍反映菜色不錯，會滾動檢討調高的必要。

2026-04-11 13:42