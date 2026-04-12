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新竹縣推台語學習獎勵最高1.2萬 通過初級認證就有錢拿

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府為鼓勵民眾及學生學習台語推出獎勵計畫，通過能力認證考試並通過初級以上即可申請獎勵金，最高C級可獲1萬2千元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府為鼓勵民眾及學生學習台語推出獎勵計畫，通過能力認證考試並通過初級以上即可申請獎勵金，最高C級可獲1萬2千元。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為鼓勵民眾及學生學習台語推出獎勵計畫，通過能力認證考試並通過初級以上即可申請獎勵金，最高C級可獲1萬2千元。縣府提醒，台語認證考試一年僅二梯次，今年第二梯次考試報名時間從4月13日到5月8日止，考試日期訂在7月25日（基礎級、初級）及26日（中級、中高級）。

新竹縣政府民政處表示，台灣台語獎勵計畫的對象，包括設籍新竹縣民眾以及就讀縣內縣各級學校學生，只要報名參加當年度台灣台語能力認證考試並通過初級以上即可申請獎勵金。

獎勵金部分，A級（初級）可獲1800元，B級（中級）2800元，B級（中高級）3800元， C級（高級）1萬元、C級（專業級）1萬2000元，另新竹縣公私立高中及國民中小學學生通過A級（基礎級）者，亦可獲800元獎勵金。

通過認證申請獎勵金，請於認證成績公布日起60日內，備齊申請表、成績單影本、身分證及相關金融資料，向戶籍所在地鄉（鎮、市）公所提出申請。各級學校學生則由就讀學校統一彙整，於期限內函送縣府民政處申請。相關申請資料須依規定期限與格式辦理，逾期或資料不全者，將不予受理。

新竹縣長楊文科表示，希望透過推動台灣台語、客語、原住民語言能力認證獎勵制度，讓語言學習向下扎根，讓母語在校園與生活中自然使用，展現科技與文化並進的城市精神，歡迎縣民與學生踴躍報名參加爭取獎金。

報名、申請獎勵金連結如下：教育部台灣台語認證考試（https://ttg.moe.edu.tw/tmt/index.php）、新竹縣政府獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫（https://civil.hsinchu.gov.tw/cl.aspx?n=3409）。

客語 教育部 新竹

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