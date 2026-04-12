「普特融合」配套不到位 壓力反落第一線導師
近年來推行「普特融合」，愈來愈多特教生進入普通班，但特教助理員人力不足，壓力反而落在第一線導師身上，教團呼籲，落實融合教育必須給第一線老師更大的支持與資源，編列更充足預算與人力。
有校長感嘆，教育現場推行普特融合，但配套卻尚未到位，身障樣態有很多種，包含腦麻、肢體缺陷可能無法隨著年齡增長減輕需求負擔，甚至因體型增加會讓需求增大，學校就曾因特教助理員不足，班上老師還要親自幫特教生換尿布。
該校長說，教育局給學校預算有限，若要找全年聘期特教助理員人事費用不低，多數學校都會以時薪制替代，但時薪制其實不合理，部分特教生是天天都有需求，呼籲教育局給一定預算補助全年聘期特教助理員。
北市教師會政策部主任葉青芪表示，教育現場對特教助理員的人力需求隨「普特融合」大幅增加，然而小時制助理員僅能獲得基本工資，且因工作內容辛勞，招募上存在困難，且時數會隨著年紀增加減少，也導致高年級身障生更難找到臨時助理員協助。
葉青芪認為，支持要落實融合教育，但必須給第一線老師更大的支持與資源，不管是學校還是教育局，政府目前資源仍無法讓第一線老師在教學上感到放鬆，政府應編列充足的預算與人力，舒緩老師壓力。
台灣特教工作專業人員協會常務理事林宜瑄表示，北市應比照新北全面減少特教老師授課節數，多出來時間可根據學生不同樣態，與校內特教助理員、老師、行政人員討論分析應對策略，落實專業職能提升。
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