雙北學校特教助理多採時薪制 特教界：難留才

特教學生助理人員能確保學生權益，但在雙北多數採「時薪制」，導致人力缺口，特教界盼增加「月薪制」助理員，朝「一班一助理」確保教學現場品質，北市教育局允諾評估全聘期制，新北採調薪兩成等方向努力，盼留下專業人才。

北市月薪制的特教助理員有卅八人，時薪制共八八二人，新北月薪制助理員約兩百五十人，時薪制近千名，時薪制助理員因沒有固定時間，也讓很多學校臨時需要助理員時，常常找不到人。

台灣特教工作專業人員協會常務理事林宜瑄表示，特教助理員能協助孩子穩定情緒與安全，並跟上學習步調，但學校面臨多位學生在同一時段都需協助，助理員、特教老師若忙不過來，壓力恐又回到第一線老師身上。要提升「普特融合」，應增加月薪制助理員，優先在都會型學校試辦「一班一助理」。

北市議員吳世正指出，桃園前年已實施時薪制助理員全聘期制，寒暑假有勞健保，國定假日比照勞基法休假，且維持工資給付。另外，嘉市也實施，且學校提前終止契約，將依法發給資遣費；新竹市補助國定假和颱風假薪資。北市財政健全，也應採全聘期制。

市長蔣萬安日前施政報告備詢時，允諾研議全聘期制，北市教育局表示，目前訂有優於勞基法基本工資「七級薪級制」，提供具競爭力的薪資標準，去年行文督導北市各級公私立學校，明確規範適用勞基法的助理人員，不論採時薪或月薪制，均應依法獲保障，若個別學校經費不足，教育局也將專案協助。

新北市教育局表示，新北特教助理員時薪為一九六元，並採年資累進，每服務滿八百小時調增百分之五，最高服務滿三千兩百小時可調增兩成，以鼓勵留任、累積專業經驗；部分學校確實面臨聘補不易情形，未來研議持有專業證照或資格者，調高時薪兩成，此外，針對高需求學校也將逐步把時薪制人力轉為月薪制，穩定人力。