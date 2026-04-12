聽新聞
0:00 / 0:00

雙北學校特教助理多採時薪制 特教界：難留才

聯合報／ 記者楊正海洪子凱林媛玲／連線報導
近年來推行「普特融合」，但特教助理員難招，壓力反而落在第一線導師身上，甚至因人手不足，有老師甚至要幫學生換尿布。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近年來推行「普特融合」，但特教助理員難招，壓力反而落在第一線導師身上，甚至因人手不足，有老師甚至要幫學生換尿布。示意圖。圖／聯合報系資料照片

特教學生助理人員能確保學生權益，但在雙北多數採「時薪制」，導致人力缺口，特教界盼增加「月薪制」助理員，朝「一班一助理」確保教學現場品質，北市教育局允諾評估全聘期制，新北採調薪兩成等方向努力，盼留下專業人才。

北市月薪制的特教助理員有卅八人，時薪制共八八二人，新北月薪制助理員約兩百五十人，時薪制近千名，時薪制助理員因沒有固定時間，也讓很多學校臨時需要助理員時，常常找不到人。

台灣特教工作專業人員協會常務理事林宜瑄表示，特教助理員能協助孩子穩定情緒與安全，並跟上學習步調，但學校面臨多位學生在同一時段都需協助，助理員、特教老師若忙不過來，壓力恐又回到第一線老師身上。要提升「普特融合」，應增加月薪制助理員，優先在都會型學校試辦「一班一助理」。

北市議員吳世正指出，桃園前年已實施時薪制助理員全聘期制，寒暑假有勞健保，國定假日比照勞基法休假，且維持工資給付。另外，嘉市也實施，且學校提前終止契約，將依法發給資遣費；新竹市補助國定假和颱風假薪資。北市財政健全，也應採全聘期制。

市長蔣萬安日前施政報告備詢時，允諾研議全聘期制，北市教育局表示，目前訂有優於勞基法基本工資「七級薪級制」，提供具競爭力的薪資標準，去年行文督導北市各級公私立學校，明確規範適用勞基法的助理人員，不論採時薪或月薪制，均應依法獲保障，若個別學校經費不足，教育局也將專案協助。

新北市教育局表示，新北特教助理員時薪為一九六元，並採年資累進，每服務滿八百小時調增百分之五，最高服務滿三千兩百小時可調增兩成，以鼓勵留任、累積專業經驗；部分學校確實面臨聘補不易情形，未來研議持有專業證照或資格者，調高時薪兩成，此外，針對高需求學校也將逐步把時薪制人力轉為月薪制，穩定人力。

薪資 北市 教育局 時薪

延伸閱讀

教師被當「隨叫隨到的UBER」？公聽會提3解方搶救師資荒

新北國小教甄 「非都地區」首納加分制

脫北潮嚴峻…北市國中教甄 代理年資最高加7分

北市國中教甄初試採計代理教師年資盼留才 教團肯定籲：落實考績獎金

相關新聞

雙北學校特教助理多採時薪制 特教界：難留才

特教學生助理人員能確保學生權益，但在雙北多數採「時薪制」，導致人力缺口，特教界盼增加「月薪制」助理員，朝「一班一助理」確保教學現場品質，北市教育局允諾評估全聘期制，新北採調薪兩成等方向努力，盼留下專業人才。

「普特融合」配套不到位 壓力反落第一線導師

近年來推行「普特融合」，愈來愈多特教生進入普通班，但特教助理員人力不足，壓力反而落在第一線導師身上，教團呼籲，落實融合教育必須給第一線老師更大的支持與資源，編列更充足預算與人力。

特教助理員採時薪制釀人力缺口 特教界吐心聲：完全忙不過來

近年來推行「普特融合」，愈來愈多特教生進入普通班，但特教助理員人力不足，壓力反而落在第一線導師身上，特教界盼增加「月薪制」助理員，朝「一班一助理」確保教學現場品質，否則現有編制若發生狀況時可能難以兼顧，壓力又回到第一線老師。

考前最強祝福！台中孔廟祈福報名秒殺 600考生求金榜題名

統測及國中會考進入倒數，台中市孔廟今舉辦「躍馬迎福、筆定金榜」祈福許願活動，限額600名開放報名秒殺，由台中市政府副秘書長林育鴻擔任主祭官帶領向至聖先師孔子行禮祈願，並安排「筆定金榜」、「先師朱筆加持」等儀式，祝福考生金榜題名。

每餐65.3元輸雙北、台中 桃園校園免費午餐被超車 民代提案調高餐費

桃園2023年2月實施國中小營養午餐免費，其他五都陸續跟進且餐費都超過桃園，民代認為福利政策被超車，應設法跟進。教育局表示，免費營養午餐已調過2次價格，若把農業局補助在地食材經費算進來，餐費不會差太多，且家長學生普遍反映菜色不錯，會滾動檢討調高的必要。

老師還要幫忙換尿布！特教助理員難招 教團籲配套齊才能普特融合

近年來推行「普特融合」但北市具有全聘期月薪制特教助理員僅有38人，多數仍為時薪制，也導致特教助理員難找，壓力反而落在第一線導師身上，甚至因人手不足，有老師甚至要幫學生換尿布，教團也呼籲，落實融合教育必須給第一線老師更大的支持與資源，編列更充足預算與人力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。