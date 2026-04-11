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鄉土記憶化為動人篇章 《天雪女神龍》高總圖溫暖發表
由樂學齋出版社出版的新書《天雪女神龍》，今天在高雄市立圖書館總館舉辦新書發表會，吸引大批讀者與書迷到場支持，現場交流熱絡，氣氛溫馨。作者吳玉方以自身成長背景為靈感，透過小說形式重現1960年代台灣鄉村的生活景象。書中以細膩筆觸刻畫市井人物的悲歡離合，將一段段被時代淹沒的生命故事重新喚起，展現濃厚的人情味與時代感，讓不少年長讀者十分感動。
其中一段描述年幼主角天雪，在父權壓迫下被迫「幫母豬接生」的情節，震撼人心。這段不堪回首的經歷，不僅呈現農村生活的艱辛，也突顯角色內心的恐懼與壓抑，讓讀者深刻感受到時代背景下的無奈。
作者吳玉芳表示，這本書其實就是她的成長縮影，從小在農村長大的艱辛，以及後來婚後隨夫到日本創業的艱苦過程，面對異鄉生活的挑戰與挫折，依然堅持信念、不向命運低頭。
在歷經困境與磨難後，憑藉毅力與善良逐步翻轉人生，從昔日被稱為「女暴君」，蛻變為堅韌勇敢的「天雪女神龍」。全書不僅是一段個人奮鬥史，更映照出一個時代的縮影，帶給讀者深刻感動與啟發。
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