鄉土記憶化為動人篇章 《天雪女神龍》高總圖溫暖發表

由樂學齋出版社出版的新書《天雪女神龍》，今天在高雄市立圖書館總館舉辦新書發表會，吸引大批讀者與書迷到場支持，現場交流熱絡，氣氛溫馨。作者吳玉方以自身成長背景為靈感，透過小說形式重現1960年代台灣鄉村的生活景象。書中以細膩筆觸刻畫市井人物的悲歡離合，將一段段被時代淹沒的生命故事重新喚起，展現濃厚的人情味與時代感，讓不少年長讀者十分感動。

其中一段描述年幼主角天雪，在父權壓迫下被迫「幫母豬接生」的情節，震撼人心。這段不堪回首的經歷，不僅呈現農村生活的艱辛，也突顯角色內心的恐懼與壓抑，讓讀者深刻感受到時代背景下的無奈。

作者吳玉芳表示，這本書其實就是她的成長縮影，從小在農村長大的艱辛，以及後來婚後隨夫到日本創業的艱苦過程，面對異鄉生活的挑戰與挫折，依然堅持信念、不向命運低頭。

在歷經困境與磨難後，憑藉毅力與善良逐步翻轉人生，從昔日被稱為「女暴君」，蛻變為堅韌勇敢的「天雪女神龍」。全書不僅是一段個人奮鬥史，更映照出一個時代的縮影，帶給讀者深刻感動與啟發。

由作者吳玉芳以自身經歷撰寫的新書《天雪女神龍》今天在高總圖舉辦發表會，吸引許多讀者前來。記者劉學聖／攝影

由作者吳玉芳以自身經歷撰寫的新書《天雪女神龍》今天在高總圖舉辦發表會，書中講述個人白手起家的創業歷程。記者劉學聖／攝影

由作者吳玉芳以自身經歷撰寫的新書《天雪女神龍》今天在高總圖舉辦發表會，吸引許多讀者前來。記者劉學聖／攝影

由作者吳玉芳以自身經歷撰寫的新書《天雪女神龍》今天在高總圖舉辦發表會，吸引許多讀者前來。記者劉學聖／攝影

由作者吳玉芳以自身經歷撰寫的新書《天雪女神龍》今天在高總圖舉辦發表會，吸引許多讀者前來。記者劉學聖／攝影