特教助理員採時薪制釀人力缺口 特教界吐心聲：完全忙不過來
近年來推行「普特融合」，愈來愈多特教生進入普通班，但特教助理員人力不足，壓力反而落在第一線導師身上，特教界盼增加「月薪制」助理員，朝「一班一助理」確保教學現場品質，否則現有編制若發生狀況時可能難以兼顧，壓力又回到第一線老師。
根據統計，北市月薪制的特教助理員有38人、時薪制共882人，新北月薪制約250人、時薪制近千人。
時薪制助理員近千名，近年喊出教育現場要「普特融合」，由於各校特教生人數不一，加上學校預算有限，多數仍使用時薪制特教助理員，但因沒有固定時間加上現行有月薪制等不同做法，也讓很多學校臨時需要特教助理員時恐找不到人。
台灣特教工作專業人員協會常務理事林宜瑄表示，以台北市來看多數都是情緒障礙個案較多，更有很多是不願鑑定的黑數，特教助理員能協助這些孩子穩定情緒與安全並協助學習跟上步調，但現行北市雖然針對有需求學校給予特教助理員，但人手並不夠，學校常面臨多位學生在同一時段都需協助，助理員、特教老師若忙不過來，壓力恐又回到第一線老師身上。
林宜瑄說，要提升普特融合環境配套必須到位，北市應增加月薪制助理員，在財政允許情況下優先在都會型學校試辦「一班一助理」，而情緒障礙發生樣態很多，也應比照新北全面減少特教老師授課節數，多出來時間則可根據學生發生問題不同樣態與校內特教助理員、老師、行政人員討論分析應對策略，落實專業職能提升。
新北教育局表示，目前新北市特教助理員採月薪制及時薪制並行，時薪為一九六元，並採年資累進，每服務滿八百小時調增百分之五，最高服務滿三千兩百小時可調增兩成，以鼓勵留任、累積專業經驗。
教育局說，人力配置依各校特教學生實際需求安排，若遇到同一教學時段有較多學生需要協助，部分學校確實面臨聘補不易的情形，未來研議將針對持有部分專業證照或資格者調高時薪兩成，提升人力投入意願。此外，針對高需求學校也將視實際服務需求，逐步把時薪制人力轉為月薪制，藉此穩定人力。
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