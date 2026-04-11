考前最強祝福！台中孔廟祈福報名秒殺 600考生求金榜題名

統測及國中會考進入倒數，台中市孔廟今舉辦「躍馬迎福、筆定金榜」祈福許願活動，限額600名開放報名秒殺，由台中市政府副秘書長林育鴻擔任主祭官帶領向至聖先師孔子行禮祈願，並安排「筆定金榜」、「先師朱筆加持」等儀式，祝福考生金榜題名。

祈福儀式結合傳統禮儀與創新設計，考生依序踏上象徵求學歷程的泮橋，敲響勤學鐘、智慧鼓，再穿越「躍馬迎福」拱門，寓意啟迪智慧、考運亨通；考生還可持祈福卡，請Q版先師人偶點啟智慧，寓意文思泉湧、下筆如神。

林育鴻說，台中市孔廟多年來持續舉辦考生祈福活動，陪伴學生在大考前沉澱心情、安定思緒，以更從容、自信的態度迎接挑戰。

民政局長吳世瑋指出，台中市孔廟長年也是考前祈求順利的重要場域，今年更是反應熱烈，限額600名，開放報名不到1日即額滿，並祝福所有考生在至聖先師庇佑下，心想事成、學業順利。

台中一中校長林隆諺表示，他連三年出席孔廟考生祈福活動，台中一中多年來也都會安排學生步行至孔廟參拜並舉行成年禮，已成為校內重要傳統，祝福所有考生堅定信心、發揮實力，順利錄取理想校系，金榜題名。

台中市孔廟所長李書華指出，今年活動邀請中部多所大學設置「未來志向諮詢攤位」，提供升學方向與科系選擇建議，讓考生也能思考未來志向；現場另設有Q版先師拍照立板及應援手拿牌，吸引不少考生與親友合影留念。

今日活動包括民政局副局長陳寶雲、教育局副局長賴緣如、東區區長吳忠聖、石岡區長徐天龍、李書華、林隆諺、台體大校長許光麃、嶺東科大副校長王兆華、台中科大教務長戴錦周、台中高工校長黃尚煜、台中女中教務主任蔡岳璟、台中教育大學師資培育暨就業輔導處長楊裕貿均出席共襄盛舉。

台中市政府副秘書長林育鴻擔任主祭官帶領600名考生向至聖先師孔子行禮祈願。圖／台中市政府提供

民眾穿越台中孔廟「躍馬迎福」拱門，象徵智慧開啟、考運亨通。圖／台中市政府提供

600名考生齊聚台中孔廟祈福。圖／台中市政府提供