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每餐65.3元輸雙北、台中 桃園校園免費午餐被超車 民代提案調高餐費

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園實施國中小免費營養午餐3年多，其他五都陸續跟進且餐費更高，民代認為「孩子的成長不能輸在預算不夠」，將提案調高（示意圖）。本報資料照片
桃園實施國中小免費營養午餐3年多，其他五都陸續跟進且餐費更高，民代認為「孩子的成長不能輸在預算不夠」，將提案調高（示意圖）。本報資料照片

桃園2023年2月實施國中小營養午餐免費，其他五都陸續跟進且餐費都超過桃園，民代認為福利政策被超車，應設法跟進。教育局表示，免費營養午餐已調過2次價格，若把農業局補助在地食材經費算進來，餐費不會差太多，且家長學生普遍反映菜色不錯，會滾動檢討調高的必要。

無黨籍桃園市議員于北辰指出，桃園率6都之先實施國中小營養午餐免費，福利政策令人驕傲，也讓外縣市稱羨，但現在被超車，台北補助國小每人每餐87元、國中每人每餐92元，每周都有精選餐，還有2周1次在地漁產，後來跟進的新北市也將價格訂在每人每餐75元，而桃園只有65.3元，偏鄉也只提高到69.3元。

于北辰表示，他到學校視察時，很多家長向他反映午餐菜色不夠豐盛，希望自費加菜。桃園與雙北的物價不會差太多，雙北餐費可以編到每餐75元以上，為何桃園不能？雖然桃園與南部其他縣市比，餐費相對高，但市府應跟鄰近縣市比，而不是距離較遠的縣市，「孩子的成長不能輸在預算不夠」將提案建議調高。

民進黨議員王珮毓表示，不只雙北低，桃園午餐費也比台中每人每餐70元低，而且桃園每餐有1元是用於提升設備，學生實際飯錢只有64.3元和68.3元，應持續滾動精進；國民黨議員黃婉如爭取免費營養午餐政策擴及到高中，並指國高中生還在發展階段，盼生生喝鮮乳政策也能嘉惠國高中生：無黨籍議員劉勝全則希望市府將老師也納入補助對象。

教育局長劉仲成表示，桃園營養午餐費用自開辦以來已調高2次，比起自費時期調整幅度與頻率還高，政策實施3年以來，家長學生普遍反映良好，對供應量與口味滿意度達95%，整體滿意度也達97%。

教育局補充，桃園各國中小營養午餐除了教育局編列每餐65.3元、69.3元經費，另有農業局推廣在地特色食材每年1億元到2億元的預算補助，整體餐費差不多也在70元上下，且學生能吃到在地黑豬肉、綠竹筍、筊白筍和蓮藕等食材，營養和菜色豐富程度不會輸其他地方，未來會持續視物價波動等情滾動檢討修正。

桃園實施國中小免費營養午餐3年多，其他五都陸續跟進且餐費更高，民代認為「孩子的成長不能輸在預算不夠」，將提案調高。本報資料照片
桃園實施國中小免費營養午餐3年多，其他五都陸續跟進且餐費更高，民代認為「孩子的成長不能輸在預算不夠」，將提案調高。本報資料照片

桃園實施國中小免費營養午餐3年多，其他五都陸續跟進且餐費更高，民代認為「孩子的成長不能輸在預算不夠」，將提案調高（示意圖）。本報資料照片
桃園實施國中小免費營養午餐3年多，其他五都陸續跟進且餐費更高，民代認為「孩子的成長不能輸在預算不夠」，將提案調高（示意圖）。本報資料照片

桃園 無黨籍 教育局 營養午餐

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