老師還要幫忙換尿布！特教助理員難招 教團籲配套齊才能普特融合
近年來推行「普特融合」但北市具有全聘期月薪制特教助理員僅有38人，多數仍為時薪制，也導致特教助理員難找，壓力反而落在第一線導師身上，甚至因人手不足，有老師甚至要幫學生換尿布，教團也呼籲，落實融合教育必須給第一線老師更大的支持與資源，編列更充足預算與人力。
根據統計，北市月薪制的特教助理員有38人，時薪制共882人，市長蔣萬安上任喊出教育現場要「普特融合」，由於各校特教生人數不一，加上學校預算有限，多數仍使用時薪制特教助理員，但因沒有固定時間加上現行有月薪制等不同做法，也讓很多學校臨時需要特教助理員時恐找不到人。
有校長感嘆，教育現場推行普特融合，但政策配套卻尚未到位，雖然有特殊生可能會隨著年齡需要助理員幫助需求減少，身障樣態有很多種，包含腦麻、肢體缺陷可能無法隨著年齡增長減輕需求負擔，甚至因體型增加會讓需求增大，學校就曾因特教助理員不足，班上老師還要親自幫特教生換尿布。
該校長說，教育局給學校預算有限，若要找全年聘期特教助理員人事費用不低，多數學校都會以時薪制替代，但時薪制其實不合理，部分特教生是天天都有需求，不可能說一下要、一下不要，呼籲教育局針對有需求學校因給予一定預算補助全年聘期特教助理員。
北市教師會政策部主任葉青芪表示，融合教育推動，越來越多特教生進入普通班，使得教育現場對特教助理員的人力需求大幅增加，然而小時制助理員僅能獲得基本工資，且因工作內容辛勞，招募上存在困難，且時數會隨著年紀增加減少，這也導致高年級身障生更難找到臨時助理員協助。
葉青芪認為，支持要落實融合教育，但必須給第一線老師更大的支持與資源，不管是學校還是教育局，政府目前資源投入仍無法讓第一線老師在教學上感到放鬆，壓力巨大，甚至處理不當引發校內爭議或會議衝突，政府應編列充足的預算與人力，舒緩老師壓力。
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