率全台之先 竹市府宣布調升兒童課後照顧鐘點費20%

為持續提升課後照顧服務品質並回應第一線教師需求，新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約20%，並由市府自籌經費支應調整差額，藉此打造更穩定優質的教學環境。

教育處長林立生說明，過去竹市兒童課後照顧班教師授課鐘點費依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」辦理，以基本鐘點費260元為基準，另由教育部與市府共同補助差額76元，合計336元。

此次調整後，兒童課後照顧班教師授課鐘點費提升為16時前每節405元，16時後及延長課後照顧服務由原每節400元調整為480元，整體提升約20%，增加差額由市府編列預算支應。

教育處表示，近年各校普遍面臨兒童課後照顧師資招募困難問題，此次調整有助提升教師投入意願，穩定教學人力，進而強化整體服務品質。兒童課後照顧服務不僅是教育政策，更是支持雙薪家庭的重要後盾。未來市府將持續精進教師支持措施與教育資源投入，打造「新竹好學、幸福成長」的優質教育環境，讓孩子安心學習、家長放心托付、教師專心教學。

「不只要照顧孩子，也要照顧老師！」市長高虹安表示，在中央尚未調整兒童課後照顧鐘點費的情況下，竹市率先提高教師授課鐘點費，並由市府負擔差額，展現對教師專業與付出的重視，讓教師能安心投入教學。

高虹安指出，依行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，國小教師鐘點費已由每節336元調整為405元，但兒童課後照顧服務尚未納入統一調整範圍。竹市考量實務需求，主動比照中央標準辦理，成為全台首座推動此措施的城市。