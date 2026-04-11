快訊

開放荷莫茲海峽…伊朗辦不到？紐時：布水雷混亂 自己也難以定位排除

買麵線被店員問「1句話」台中人當場愣住 鹿港在地：這才是正統

鄭麗文參謁北京碧雲寺「國父」衣冠塚！連戰20年前種植的白皮松樹還在

聽新聞
0:00 / 0:00

率全台之先 竹市府宣布調升兒童課後照顧鐘點費20%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費。圖／新竹市府提供
新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費。圖／新竹市府提供

為持續提升課後照顧服務品質並回應第一線教師需求，新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約20%，並由市府自籌經費支應調整差額，藉此打造更穩定優質的教學環境。

教育處長林立生說明，過去竹市兒童課後照顧班教師授課鐘點費依據「兒童課後照顧服務班與中心設立及管理辦法」辦理，以基本鐘點費260元為基準，另由教育部與市府共同補助差額76元，合計336元。

此次調整後，兒童課後照顧班教師授課鐘點費提升為16時前每節405元，16時後及延長課後照顧服務由原每節400元調整為480元，整體提升約20%，增加差額由市府編列預算支應。

教育處表示，近年各校普遍面臨兒童課後照顧師資招募困難問題，此次調整有助提升教師投入意願，穩定教學人力，進而強化整體服務品質。兒童課後照顧服務不僅是教育政策，更是支持雙薪家庭的重要後盾。未來市府將持續精進教師支持措施與教育資源投入，打造「新竹好學、幸福成長」的優質教育環境，讓孩子安心學習、家長放心托付、教師專心教學。

「不只要照顧孩子，也要照顧老師！」市長高虹安表示，在中央尚未調整兒童課後照顧鐘點費的情況下，竹市率先提高教師授課鐘點費，並由市府負擔差額，展現對教師專業與付出的重視，讓教師能安心投入教學。

高虹安指出，依行政院核定修正「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，國小教師鐘點費已由每節336元調整為405元，但兒童課後照顧服務尚未納入統一調整範圍。竹市考量實務需求，主動比照中央標準辦理，成為全台首座推動此措施的城市。

教育部 教師 新竹

延伸閱讀

提高課後鐘點費 花蓮教師會籲納高中、教保員

花蓮調升國中小課後鐘點費 教育界肯定但一事「美中不足」

新北國小教甄 「非都地區」首納加分制

新北教甄首納「非都地區」加分 校長、教師：招師困境可望改善

相關新聞

率全台之先 竹市府宣布調升兒童課後照顧鐘點費20%

為持續提升課後照顧服務品質並回應第一線教師需求，新竹市政府今宣布自114學年度第2學期起全面調整兒童課後照顧班、延長課後照顧服務及身心障礙兒童與少年課後托育照顧班教師授課鐘點費，整體提升約20%，並由市府自籌經費支應調整差額，藉此打造更穩定優質的教學環境。

政治進校園？游淑慧怒「與中研院士對話」掛科教羊頭、賣政論狗肉

台北市議員游淑慧今在臉書指出，「看見未來的力量：與中研院士對話」的校園活動，台上中研院士竟然大談京華城案和選舉票數，變成政治口水評論，還放投影片，內容政治立場明顯，語氣帶政治攻擊，失焦荒謬，掛著科學教育的羊頭，賣的是政論名嘴的狗肉。

特教助理員薪制採「全聘期」有寒暑假、國定假日 蔣萬安承諾研議

校園「特教學生助理人員」可保障特殊教育學生學習權益，但北市議員吳世正指出，特教助理有月薪制、時薪制，北市財政健全，應採全聘期制，寒暑假不能漏掉且國定假日一律給薪，勿由各校自行處理，來留住特教最前線的助理員，市長蔣萬安已承諾研議，教育局將評估。

教師被當「隨叫隨到的UBER」？公聽會提3解方搶救師資荒

師資荒持續蔓延全台，民眾黨今召開公聽會，從三大面向提出改革方向，包括檢討薪資結構以反映區域差異與工作負荷、推動行政減量，以及強化教學轉型與人才留用機制。與會教團直言，現在教師被當成「隨叫隨到的UBER」，家長各式需求無限上綱，不只師資荒，連校長、主任甄選也越來越少人報考，整座校園都面臨人力斷層危機。

邀師生挑戰！台鐵觀光手遊劇本大賽開跑 總獎金高達30萬

台灣近年來積極發展鐵道觀光，由台灣鐵道觀光協會主辦的「尋找神隊友：台灣鐵道觀光手遊劇本設計大賽」正式揭開序幕，號召全國高中職以上在校師生，將全台鐵道地圖轉化為熱門手遊劇本，不僅要挑戰創意，更祭出高達30萬元的總獎金，邀請年輕學子用遊戲翻轉台灣鐵道印象。

影／板橋欣勵德幼兒園逼女童當眾脫衣褲 母泣訴：看動物一樣

板橋區私立欣勵德幼兒園爆發不當管教案件，一名大班女童刷牙時玩水將男童褲子弄濕，園長竟當全班同學面前強行脫掉女童衣褲，更粗暴將衣服拉至頭部遮臉扭轉衣服，導致女童背部嚴重挫傷，行徑惡劣殘忍。該名園長已涉傷害罪及違反兒少法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。