政治進校園？游淑慧怒「與中研院士對話」掛科教羊頭、賣政論狗肉
台北市議員游淑慧今在臉書指出，「看見未來的力量：與中研院士對話」的校園活動，台上中研院士竟然大談京華城案和選舉票數，變成政治口水評論，還放投影片，內容政治立場明顯，語氣帶政治攻擊，失焦荒謬，掛著科學教育的羊頭，賣的是政論名嘴的狗肉。
游淑慧發文指出，「看見未來的力量：與中研院士對話」這樣的標題與文宣海報，任誰都會以為，孩子參加的是一場高水準的科學教育講座，是與中研院士對話、拓展視野、思考未來方向的難得機會。結果昨晚到了現場，卻讓人傻眼。
游淑慧表示，昨晚許多網路流出座談的內容，讓人無言。原本以為會聽到的是科學、教育、人生規畫與未來趨勢，沒想到台上中研院士，大談京華城案和選舉票數，從公共知識引導，直接變成政治口水評論。
她說，院士在校園裡大談政治和選舉，而且事實不符的內容，這種名實不符，是對學生、家長與教育場域的不尊重。PPT上秀的內容，不只是內容離題，而且是拿中研院士的社會公信力，去替特定政治敘事背書；拿原本應該啟發青年思辨的講台，變成政治輸送帶。
游淑慧還說，更可笑的是，仍鋪天蓋地想把京華城案的「告發責任」往國民黨身上推，彷彿只要一直喊「是國民黨的人告發的」，民進黨自己就能全身而退。但問題是，京華城案之所以成為社會焦點，事實從來很清楚，判決書已把揭露之功歸給2022年的社民黨議員苗博雅質詢了。如果真相信本案偵辦手法站得住腳，何必一直執著「最早是誰告發」？
游淑慧也指出，民進黨早在2023年底就把本案當作總統大選攻擊的素材，再來是2024年1月底監察院調查報告出爐，連3發後，本案才為大家所周知。更後來鍾小平議員的告發，說穿了，只是趁熱去做了一個按鈴的新聞動作。
她說，這場座談真正讓人看見的，不是未來的力量，而是政治進入校園的力量。民進黨連知識的公信力都要消耗，踐踏教育場合的純粹，並把一切都拖進政治算計裡。
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