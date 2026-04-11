特教助理員薪制採「全聘期」有寒暑假、國定假日 蔣萬安承諾研議

校園「特教學生助理人員」可保障特殊教育學生學習權益，但北市議員吳世正指出，特教助理有月薪制、時薪制，北市財政健全，應採全聘期制，寒暑假不能漏掉且國定假日一律給薪，勿由各校自行處理，來留住特教最前線的助理員，市長蔣萬安已承諾研議，教育局將評估。

吳世正說，社會進步或環境變化，特教生越來越多，市長蔣萬安今年陸續對教育提出改進改善方案，但時薪制的特教助理員，怎麼樣給他們幫忙，並兼顧自身和班級的學習，但時薪制的特教員，現在各校做法不太一樣，有的有國定假日有給薪，有的國定假日沒有給薪。

吳世正也說，時薪制中「有全時的、也有部分的」到底要怎麼給？但桃園市113年已經開始實施時薪制助理員全聘期制，寒暑假有勞健保，國定假日比照勞基法予休假，並且維持工資給付。另外，嘉義市也實施，且學校提前終止契約，將依法發給資遣費；新竹市補助國定假和颱風假薪資。

吳世正指出，目前市府放給學校自己去處理，但教育局人事預算占八成，各校的營運經費很少，要學校出時薪制的錢，恐出不起，希望北市府召集財政局、主計處、人事處研議經費預算，勿丟給各校自己負擔。

針對特教助理員薪水，蔣萬安日前在施政報告答詢時承諾「可以」，市府來研議。教育局指出，針對北市特教助理員勞動權益保障，採全聘期建議，將納入研議評估，綜合考量財政負擔與教學現況，優化聘僱制度，讓特教職場環境更友善。

另外，針對特教助理員在經費保障與待遇提升方面，教育局皆依核定數足額撥付助理員支用經費，若個別學校有經費不足之情形，將由教育局專案協助。

教育局也說，針對時薪制助理員，目前訂有優於勞基法基本工資之「七級薪級制」，提供具競爭力的薪資標準，更已於114年行文督導北市各級公私立學校，明確規範適用勞基法的助理人員，不論採時薪或月薪制，均應依法獲保障，針對國定假日給薪原則，也要求學校依法落實。