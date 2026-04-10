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高中特招專業群科甄選入學 術科測驗4月11日起開跑

中央社／ 台北10日電

115學年度全國高級中等學校多元入學招生管道持續辦理，其中以術科測驗為主要入學管道的高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，這次有9526人報考，自4月11日起陸續開跑。

115學年度共有86所學校、350個科（班）辦理「專業群科甄選入學術科測驗」，共計有9526名考生報名，預計錄取7583名。台北市術科測驗訂於4月12日舉行，其餘縣市則於4月11日進行，教育部今天透過新聞稿提醒考生留意測驗內容範例及試場規則等資訊。

教育部指出，高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容包含：動物品種識別、創意手搖茶飲、運算邏輯、觀光導覽解說、3D與平面視圖、程式設計及農業基礎識別等，

可提供具有職業或技能性向發展潛質的國中生升學技術型高中，讓技優人才適性接軌，培育更多國家優質技術人才。

教育部表示，各招生學校術科測驗內容範例及試場規則等相關資訊，可至特色招生專業群科甄選入學宣導網下載簡章查閱。

教育部

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