教師被當「隨叫隨到的UBER」？公聽會提3解方搶救師資荒

師資荒持續蔓延全台，民眾黨今召開公聽會，從三大面向提出改革方向，包括檢討薪資結構以反映區域差異與工作負荷、推動行政減量，以及強化教學轉型與人才留用機制。與會教團直言，現在教師被當成「隨叫隨到的UBER」，家長各式需求無限上綱，不只師資荒，連校長、主任甄選也越來越少人報考，整座校園都面臨人力斷層危機。

全國中小學校長協會理事長陳清義指出，現在教師被當成「隨叫隨到的UBER」，家長各式需求無限上綱，從送藥、補抄聯絡簿，到各類即時回應要求，讓教師長期處於高度壓力與「隱形加班」狀態；同時，民代與外界介入頻繁，在缺乏明確檢舉機制下，教師動輒遭投訴，教師教學尊嚴蕩然無存。

他表示，教師荒已從過去的偏鄉問題，快速蔓延至雙北等都會區，前幾年是「行政大逃亡」、近兩年是「教師荒」，現在更擴大為「行政荒」，主任甄選乏人問津、校長報名人數不足，整座校園都面臨人力斷層危機。他認為，應調整教師薪資結構，建立區域與職務差異化待遇；重建教師專業尊嚴，降低不當干預與濫訴；以及檢討性平、霸凌通報與工時制度，保障教師合理離線權。

雲林縣建國國中總務主任黃基津表示，教師被迫承擔高度專業與行政責任，卻缺乏相對支持，「我們不是勞工，是移工」。他批評，現行制度過度限縮教師管教權，導致「鬆了學生、綁住老師」，校園秩序與教學權威受影響，也讓第一線教師壓力倍增；連同為教師的太太年僅四十多歲也萌生退休念頭。他呼籲應適度回復教師管教權，讓教師能回歸專業角色。

公聽會提出三大改革方向，包括薪資制度優化，主張將導師費、特教津貼與學術加給調整法制化，並檢討代理與資深教師薪級結構，改善同工不同酬與薪資天花板問題；行政減量方面，建議增設專責行政人力，並建立教師離線權與通訊指引，降低下班後工作負擔；另因應AI時代，應建立新型師生互動規範。

教育部人事室主任曾瓊慧表示，教育部已全面盤點行政減量工作，目標就是「能停辦就停辦，能簡化就簡化」，並研擬修法放寬國中副組長職務資格限制，並增置國小副組長職務，以提供縣市政府配置合理人力。此外，針對教師在非上班時間執行職務，已請各主管機關建立相關處理規範與補償機制，並呼籲各校兼顧學生受教權與教師健康權。

教育部表示，針對教師待遇調整部分，由行政院人事行政總處參酌消費者物價指數等綜合評估，由行政院政策決定是否調整軍公教員工待遇。

民眾黨團立委劉書彬（左起）、邱慧洳、蔡春綢在立法院舉辦「終結教師荒：教師待遇結構改革與教育制度調整」公聽會，邀請教育部、學者專家共同研商對策。記者黃義書／攝影