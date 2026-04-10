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花蓮調升國中小課後鐘點費 教育界肯定但一事「美中不足」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府宣布這學期開始，調升國中小課後輔導、課後照顧鐘點費。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府宣布這學期開始，調升國中小課後輔導、課後照顧鐘點費。圖／花蓮縣政府提供

為解決中央調漲兼任及代理教師鐘點費後形成的「加班比上班鐘點費還低」的不合理現象，花蓮縣府宣布本學期調升國中小課後鐘點費2成，每年經費約700萬元。首先反映此事的花蓮教育界肯定，但認為美中不足，呼籲將縣內幼兒園教保員、花蓮體中人員課後鐘點費也納入調升。

教育部去年底宣布調漲兼任及代理教師鐘點費，花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會發現，國中課後輔導等下班後的鐘點費450元、國小及幼兒園是400元，都屬於加班費性質，但教育處兼任、代課鐘點費調漲後，國中455元、國小405元，形成加班時間並上班時間鐘點費還低，既不合理，也違反勞基法。

縣府教育處研議後，決定這學期開始，課後鐘點費調升20%，國中課後鐘點費由現行的450元調升至540元、國小課中鐘點費配合中央基準調整至405元，課後鐘點費則由現行的400元調升至480元，每年約需700萬元，由縣預算支應，盼能提升課後教師留任率，進而提升教學品質。

花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業公會今天表示，對於縣府積極回應第一線教育人員心聲給予肯定，但美中不足的是，高中及幼兒園擔任課業輔導或課後留園教師、教保員加班性質的鐘點費被遺漏了。

兩會表示，縣立體中的課業輔導或體育賽事補課鐘點費每分鐘11元，縣內國小附幼及鄉鎮市立幼兒園課後留園鐘點費則是每分鐘約6.7元，同為縣府聘用的教育人員，不應有差別待遇，呼籲至少調整到與國中小課輔、課後照顧一致的每分鐘鐘點費12元。

花蓮縣府宣布這學期開始，調升國中小課後輔導、課後照顧鐘點費。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府宣布這學期開始，調升國中小課後輔導、課後照顧鐘點費。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣府宣布這學期開始，調升國中小課後輔導、課後照顧鐘點費。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府宣布這學期開始，調升國中小課後輔導、課後照顧鐘點費。圖／花蓮縣政府提供

代理教師 教育部 幼兒園

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