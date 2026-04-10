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台北市立國樂團音樂會 2首委創新曲聽見新未來

中央社／ 台北10日電

TCO台北市立國樂團將推出「春響大地」音樂會，邀請指揮家黃光佑執棒，攜TCO打擊樂團員方馨與嗩吶團員劉庭倩挑戰2首委創新曲，聽見台灣國樂的新可能。

台北市立國樂團團長鄭立彬今天透過北市國發布的新聞稿表示，國樂團歷史不過百年，仍有許多聲響與樂曲創新的空間，等待每一代的作曲家與音樂人去探索，透過委託創作為台北市立國樂團累積曲目之外，也打磨北市國有別於其他國樂團更立體、更國際化的聲響，扛起公立樂團開創性任務。

這場音樂會將推出2首備受矚目的委託創作世界首演，其中由作曲家李佳盈創作的「蝕」嗩吶協奏曲，將由北市國嗩吶演奏家劉庭倩擔綱獨奏。這部作品透過嗩吶奔放張力，勾勒出如日蝕般神祕面貌，以聲響展現光之清澈，也挑戰劉庭倩對嗩吶吸吐氣息與情感的極限控制張力。

作曲家何啟榮的「賽博狂歡」定音鼓協奏曲，則由曾獲義大利國際擊樂大賽首獎的北市國擊樂演奏家方馨挑梁演繹，在這首樂曲中，定音鼓從樂團基石躍升為主角，以電子感十足的節奏語彙，打造一場充滿「未來感」的節奏狂潮。

音樂會也將帶來作曲家李尚謙作品「金陵歌謠」，邀請北市國高胡演奏家林承鋒做台灣首演；北市國柳琴首席馬翠妤則將演出作曲家孔志軒的柳琴協奏曲「赤壁」，以柳琴和樂團之間的融合與對抗，展現強烈戲劇性。

北市國「春響大地」音樂會將於4月12日演出，地點在台北市中山堂中正廳。其他還包括經典曲目作曲家盧亮輝樂曲「春」以及作曲家劉長遠「海印鐘聲」。

音樂會 方馨 北市

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