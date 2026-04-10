邀師生挑戰！台鐵觀光手遊劇本大賽開跑 總獎金高達30萬

台灣近年來積極發展鐵道觀光，由台灣鐵道觀光協會主辦的「尋找神隊友：台灣鐵道觀光手遊劇本設計大賽」正式揭開序幕，號召全國高中職以上在校師生，將全台鐵道地圖轉化為熱門手遊劇本，不僅要挑戰創意，更祭出高達30萬元的總獎金，邀請年輕學子用遊戲翻轉台灣鐵道印象。

搭火車不僅僅只是單純搭火車，或許可以利用隨身攜帶的手機，搭配手遊來場鐵道探險，或許可在平溪線的火車上解開時空謎團，也也可以在鳴日號的餐車裡來場沉浸式推理。

台灣鐵道觀光手遊劇本設計大賽就是這樣的理念，本次大賽由觀光署等部會指導，聯手台鐵、高鐵、北中高捷運及阿里山林鐵等「鐵道九兄弟」共同協辦。

主辦單位表示，這不只是一場徵件比賽，更是一場數位革命。參賽者可以針對「實境探險」、「收集經營」或「文字冒險」等方向進行創作。無論是讓玩家必須親臨車站觸發劇情的「數位導遊」，還是將火車頭擬人化的「養成手札」，只要創意夠狂、具備商業爆發力，就有機會將構想落實為真正的遊戲。

主辦單位強調，評分標準相當強調「實地體驗」與「社群影響力」。參賽隊伍需親自踏上鐵道旅行，將驚喜發現記錄於 IG、Threads、FB 或 X 等平台。其中，「親自旅遊經歷」與「社群互動（需標記專屬 Hashtag）」各佔20%，讓熱愛旅遊與社群經營的Z世代學生更具競爭優勢。

若對賽事有興趣，早鳥報名隊伍總分加計5%，入圍即獲大加分證書。賽事獎勵豐厚，金獎得主可獲得15萬元獎金及與「鐵道九兄弟」的未來合作機會。此外，所有入圍隊伍均可參加7月舉辦的「創意工作坊」，由專業導師親自指導，並獲得由協會頒發的認證證書，為未來求職履歷大幅加分。

徵件對象為 全國高中職（含）以上師生組隊（1–5 人），報名優惠期間在5月20日前完成意向登記，總分加計 5%，截止收件為6月21日。 投件格式不限文字、簡報、影音或漫畫，具備核心玩法與劇情即可。 詳細資訊請至官方雲端表單（ https://reurl.cc/M2R2Wm ）查詢。