影／板橋欣勵德幼兒園逼女童當眾脫衣褲 母泣訴：看動物一樣

板橋區私立欣勵德幼兒園爆發不當管教案件，一名大班女童刷牙時玩水將男童褲子弄濕，園長竟當全班同學面前強行脫掉女童衣褲，更粗暴將衣服拉至頭部遮臉扭轉衣服，導致女童背部嚴重挫傷，行徑惡劣殘忍。該名園長已涉傷害罪及違反兒少法送辦。

今早受害女童家長在新北市議員劉美芳陪同下，公開控訴幼兒園施暴孩子的惡劣行徑。

女童父親表示，她的女兒只是不小心潑溼同學，就被公開脫掉衣服褲子，這實在太超過，老師只會事後買糖果給小孩吃，甚至兒子過去就讀時也被打過，但大家都不敢講，這種惡行太超過。

女童母親激動泣訴，園長事後解釋是孩子不願意脫衣服才強行脫掉衣服，在場所有同學都是大班的孩子，看到女兒就像在看動物一樣，甚至不覺得這件事有甚麼不對，這究竟是甚麼樣的環境會讓孩子覺得這不是一件錯誤的事，未來如何能讓家長放心把孩子交給幼兒園？

另一名家長也指，她家住在幼兒園對面，兒子讀幼兒園也被打過，她與園長認識20年，每次告知園長不能打小孩但都講不聽，甚至孫女就讀時也遭語言霸凌，更常做惡夢，園長處理方式就是每次打完就買糖果及買蘆薈膠塗抹，再向家長坦誠不對，根本就是慣犯。

劉美芳表示，園長不是管教是惡意施暴，幼兒園過去就傳出屢屢施暴行為，行徑可惡，今天家長是要為孩子討公道，孩子不該成為情緒發洩的對象，暴力虐待絕對零容忍，要求教育局嚴懲。

律師張宜斌說，對幼兒園霸凌及虐待行為，將會陪同家長對教保員及園所提刑事及民事責任告訴

教育局說明，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，得知欣勵德幼兒園2日中午疑有不當對待幼生，8日派員稽查調閱監視器畫面，經查陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為，情節重大，已立即園長停止職務，避免再接觸幼生。

教育局表示，後續如查證屬實，行為人最重可處60萬元罰鍰並終身不得任職幼兒園，若情節重大，園方最重可處21萬元罰鍰，並廢止設立許可。記者今致電該幼兒園，園方不予回應。

板橋區私立欣勵德幼兒園爆發不當管教案件，家長今控訴園長強行對女兒當眾脫衣褲。記者林媛玲／攝影