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NSO演繹巴爾托克名曲 荷蘭雙鋼琴名家兄弟檔助陣

中央社／ 台北10日電

NSO國家交響樂團將演出作曲家巴爾托克名曲「雙鋼琴與打擊樂協奏曲」，邀來荷雙鋼琴尤森兄弟檔、NSO定音鼓首席艾庭安、朱梵宇及指揮名家布拉賓斯共演，挑戰精準技巧與持久體能。

巴爾托克1881年在匈牙利出生，是20世紀最重要的作曲家之一，最知名的代表作之一正是這首「雙鋼琴與雙打擊」協奏曲。巴爾托克對聲音要求之精準偏執，雙鋼琴、雙打擊樂與樂團之間的高度精密磨合。全寫進這首代表性樂曲。大導演庫柏力克（StanleyKubrick）經典「鬼店」還用來當配樂，營造驚悚氛圍。

根據NSO國家交響樂團發布的新聞資料，巴爾托克在總譜序言中親自撰寫了一份近乎嚴苛的「音響工程指南」，從兩部鋼琴面對面斜放的精確角度，到樂器閒置時必須墊上布墊以防止餘震共鳴，這份對聲音細節的極致偏執，早在80年前就已寫進譜裡。

英國老將指揮布拉賓斯（Martyn Brabbins）表示，巴爾托克的節奏極其精密且複雜，特別是當音樂陷入「激戰」時，打擊樂扮演了至關重要的領航員角色，負責讓這台龐大的音樂機器維持在正確軌道上運行。

NSO定音鼓首席艾庭安（Sebastian Efler）表示，這首協奏曲具備神祕、陰暗且充滿懸念的特質，尤其是「第二樂章」宛如一段冷冽的黑暗夢境。艾庭安表示，作品中隱含的匈牙利民俗元素，與20世紀節奏美學交織而成的獨特魅力，正是巴爾托克音樂最迷人的神髓。

獲得荷蘭在台辦事處支持，二度與NSO合作的荷蘭雙鋼琴尤森兄弟檔盧卡斯（Lucas Jussen）與亞瑟（Arthur Jussen）則表示，巴爾托克的「雙鋼琴與打擊樂協奏曲」非常陰暗、強大且充滿能量，很期待可以在台灣演出這首名作。

「幾何幻夢--雙鋼琴之夜」尤森兄弟與NSO音樂會將於4月11日舉行，地點在台北國家音樂廳，其他曲目還包括舒曼「第二號交響曲」。

荷蘭 匈牙利 NSO

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