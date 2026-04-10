udn售票網12歲 脆文說故事抽獎

少子化趨勢下，孩子成為家庭關注的核心，教育投入也持續增加。然而，不少家長在「給孩子最好」的期待中，反而承受更深的教養壓力。康橋國際學校幼兒園總園長徐雅婷近日接受專訪指出，當教養逐漸走向並資源與條件的競逐，反而容易忽略孩子真正需要的，是穩定且可依靠的陪伴關係。 徐雅婷觀察，當前家長普遍重視語言能力與才藝培養，投入大量時間與資源規劃學習路徑，卻在過程中忽略孩子的情緒需求與發展節奏。她指出，影響孩子成長的關鍵，不在於外在條件的多寡，而在於親子之間是否建立穩定的互動關係。 「孩子需要的不是無懈可擊的安排，而是一個情緒穩定的大人。」她表示，當孩子在日常生活中面對挫折、情緒波動或挑戰時，父母若能提供一致且可預期的回應，將有助於建立安全感。這樣的經驗，會成為孩子日後願意嘗試與探索的重要基礎。 針對幼兒常見的行為問題，徐雅婷也提醒，不應僅以「乖不乖」作為單一判斷標準。她指出，幼兒的行為往往同時反映著能力限制、情緒狀態與未被滿足的需求。當孩子出現挑戰規範的行為時

2026-04-09 10:21