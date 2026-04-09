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教育部辦國際生就業博覽會 逾百企業釋1500職缺

中央社／ 台北9日電
為促進來台就學的國際生畢業後順利留台發展，教育部於北、中、南共舉辦3場國際生就業博覽會，邀請企業參與設攤，首場9日在台北科技大學舉行。圖／中央社（教育部提供）
為促進來台就學的國際生畢業後順利留台發展，教育部於北、中、南共舉辦3場國際生就業博覽會，邀請企業參與設攤，首場9日在台北科技大學舉行。圖／中央社（教育部提供）

為促進來台就學的國際生畢業後順利留台發展，教育部今年安排於北、中、南共舉辦3場國際生就業博覽會，逾百家指標性大型企業參與設攤，共計釋出超過1500個職缺。

教育部今天發布新聞稿指出，為強化學校與企業產學媒合機制，教育部自112年起辦理國際生就業博覽會，至今每年吸引超過1000名僑外生及校友踴躍參與。

教育部今年分別於4月9日在台北科技大學、4月24日在台南大學、5月14日在台中科技大學舉辦國際生就業博覽會；包含日月光、王品、雄獅、松下等逾百家企業設攤，共計釋出超過1500個職缺，涵蓋科技、製造、觀光等領域，提供國際生多元且具發展性的就業機會。

活動當天，企業也安排於攤位現場說明，並即時與國際生面談，讓學生得以直接瞭解產業趨勢、職缺需求及企業文化，有助於強化留台發展意願；並結合多元職涯輔導資源，規劃就業講座與實務分享。博覽會現場也與104人力銀行合作，提供履歷健診服務，由專業顧問進行一對一指導。

此外，教育部也結合相關政府資源，邀請勞動部勞動力發展署、內政部移民署、經濟部投資促進司、國家華語測驗推動工作委員會、Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心等單位，至現場設置諮詢服務攤位，提供僑外生諮詢在台工作相關法律及政策、加入攬才網路平台、就業金卡等資訊。

教育部表示，希望透過整合性輔導與媒合平台，從國際生在學期間即提供職涯探索、企業鏈結及就業準備等支持措施，有效提升國際學生留台就業成功率；未來將持續強化跨部會合作機制，推動大專建置完善的國際生職涯輔導體系，逐步建構更友善且具支持性的留才環境。

教育部

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