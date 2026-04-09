文學夢為起點 幼獅總編陳柏蓉視教科書編輯為志業

學生時代手捧幼獅出版的教科書，長大後成為幼獅文化總編輯，陳柏蓉歷經30年編輯生涯至今，回首當年懷抱對文學憧憬而加入出版社，如今更感教科書編輯是「一生志業」。

陳柏蓉畢業於輔仁大學中國文學系後，曾在出版社擔任童書相關編輯約1年，便加入幼獅文化至今。她接受中央社記者專訪時提及，幼獅當年總編如瘂弦、陳信元等人赫赫有名，美編也高手雲集，像詹宏志也曾任職幼獅，那裡一直是她所憧憬的文學天堂。

陳柏蓉從小愛看書，從看童書、抄錄古詩詞書到愛上金庸小說，收看報紙文學副刊更是升學路上的精神食糧；在加入幼獅時也滿懷期待，但彼時碰上教科書從「統編」過渡到「審定」的浪潮，她很快便收到公司指令，接手教科書編輯工作。

陳柏蓉回憶，當時她在教科書編輯工作之餘，也會負責一些圖書編輯工作，當時感覺額外珍惜，可以一邊工作一邊讀書，編輯圖書還可以上電台說書、思考推廣等，工作起來很有趣；但教科書編輯全然不同，更具挑戰性。

陳柏蓉說，最初完全不知道教科書編輯有什麼不同，連教科書要送審都不知道，「就這樣傻傻的做了近30年，每個階段挑戰都是不一樣的，但都是邊做邊學，現在我也還在學習中。」如今走了一輪，其實並不後悔將心血投注在教科書編輯，「我覺得做教科書才可以一直讓我保持在前端。」

陳柏蓉目前統籌幼獅出版有關國防、健護、家政、生命教育、藝術領域等不同領域教材、教學配套編務與各式行銷推廣作業，科目領域跨距大，但提到不同章節要點，她隨時都嫻熟於心，甚至還能精確指出在哪一頁。

陳柏蓉表示，教科書編輯必須非常「雜學」，除了協助作者群所要表述的內容，還要時刻關注時局變化能如何融入課本；像是今年推出「國防教育」課本的國際局勢中，他們便加入日本首相高市早苗與美國總統川普會面圖片。

或是在路上行走中，陳柏蓉也可能會從街邊路人去聯想如何連結課程，突然摔倒了要如何急救、有哪些生活保健常識等，「我們的敏感度要非常的高」，越是能融入生活，越是能讓課本發揮效益。她還記得，畢業後都留著當年的軍訓護理課本，因為對她而言，那是可以隨時拿來用的知識性手冊。

陳柏蓉認為，教科書編輯工作必須要有耐心，這是編輯專業素養的一環，學習能力、協調溝通能力、工作態度、成本控制觀念與團隊精神，這些也很重要，一本教科書能誕生過程繁複，「辛苦」二字不足為外人道，但經過近30年，她仍樂在其中。