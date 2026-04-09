台灣首個FSC團體會員 賽夏族林業合作社成楷模

農業部林業及自然保育署近10年積極推動與原住民共管山林，其中長期輔導合作的「賽夏族林業合作社」，成為台灣首個國際森林管理委員會（FSC）團體會員，為共管山林的楷模。

林保署今天舉行記者會，由FSC亞太地區總監鄭燕莉代表該委員會見證會員確認書授予「賽夏族林業合作社」，合作社也成為台灣首個FSC團體會員。

林保署署長林華慶表示，林保署從2018年開始推動國有林的國際認證，到2024年獲認證面積共有156萬公頃，占台灣森林面積逾7成，在亞洲排名第1。

林華慶說，現在林業經營除了經濟可行性外，還要有環境保護與社會關懷，台灣的森林基本上是國家在守護，但國家力量有限，且過去的森林管理政策，未能兼顧原民對傳統領域的自然資源使用權，導致以往政府與原民的關係疏離、甚至緊張；「山林共管」就是要重建政府與原民互信基礎，希望台灣未來有更多像「賽夏族林業合作社」一樣的FSC會員。

林華慶表示，政府在推動FSC驗證的過程中，也鼓勵部落族人運用傳統生態智識結合現代科技，利用國有森林自然資源，提振山村經濟、改善族人生活，政府與原民透過林下經濟、生態旅遊與人工林撫育，共同開發森林產業，並獲得國際認可。

林保署說明，南庄賽夏部落從林下養蜂等永續利用方式起步，逐步開展多元綠色森林產業，並於2019年成立「賽夏族林業合作社」。林保署與賽夏族林業合作社依傳統領域的森林型態，針對天然林及人工林採差異化管理策略，在永績的前提下，研發木質與非木質的林產品，並結合生態旅遊、森林療癒與文化體驗。

另外，林保署也與「賽夏族林業合作社」透過復育瀕危植物、循環利用森林資源及推動在地就業，讓森林生態系服務回饋部落，族人生計因森林資源獲得改善，森林資源也因此得到族人更悉心的守護，減少盜採盜伐，形成原民、政府與森林三贏。

林保署說，FSC會員遍布世界90個國家，是國際影響力最大的森林驗證組織，林保署與賽夏族林業合作社的山林共管經驗，吸引FSC到南庄賽夏部落實地參訪，並給予高度肯定；林保署與「賽夏族林業合作社」未來可參與國際森林永續經營的決策與議題討論，發揮台灣的影響力。