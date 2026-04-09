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語言治療師向幼童伸狼爪 侯友宜：立即成立應變小組
板橋某診所語言治療師遭爆涉嫌對犯有語言障礙的孩童伸狼爪，該名治療師已遭羈押，至少有8名孩童受害，甚至有學齡前的幼童。新北市衛生局表示，若經法院判決確定，最重可廢止語言治療師執業執照。今新北市長侯友宜表示，嚴厲譴責犯罪行為，侵害兒童絕對是零容忍。
侯友宜今出席永和區永平國小地下停車場工程活動後受訪表示，市府在第一時間已特別成立應變機制，也要求業者在法律上該負起責任，治療師已經遭解聘，警局也嚴移送司法偵辦，也給被害家庭提供法律、心理諮商支持，市府絕對嚴肅面對，保護兒童安全。
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