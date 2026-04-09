國中教育會考下月登場明起寄發准考證 有錯限這2天提出勘誤
115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，明日（10日）寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發准考證，個別報名的考生由考區試務會郵寄。
教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月13、14日提出勘誤，集體報名考生則向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出，受理時間均為當日9時至12時及13時30分至17時。考生若發現准考證毀損或遺失，應於考試期間，攜帶本人身分證件正本，及與報名時同式2吋相片1張，至考場試務中心申請補發。
全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」下拉選單內容。
教育部指出，國中教育會考是依據國民小學及國民中學學生學習評量辦法辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質。因此，除了經直轄市、縣市主管機關核准者外，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。
有關115年國中教育會考相關資訊，可至國中教育會考網站查詢。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。