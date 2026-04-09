教養愈努力愈焦慮？康橋總園長：孩子需要的不是完美，而是穩定陪伴
少子化趨勢下，孩子成為家庭關注的核心，教育投入也持續增加。然而，不少家長在「給孩子最好」的期待中，反而承受更深的教養壓力。康橋國際學校幼兒園總園長徐雅婷近日接受專訪指出，當教養逐漸走向並資源與條件的競逐，反而容易忽略孩子真正需要的，是穩定且可依靠的陪伴關係。
徐雅婷觀察，當前家長普遍重視語言能力與才藝培養，投入大量時間與資源規劃學習路徑，卻在過程中忽略孩子的情緒需求與發展節奏。她指出，影響孩子成長的關鍵，不在於外在條件的多寡，而在於親子之間是否建立穩定的互動關係。
「孩子需要的不是無懈可擊的安排，而是一個情緒穩定的大人。」她表示，當孩子在日常生活中面對挫折、情緒波動或挑戰時，父母若能提供一致且可預期的回應，將有助於建立安全感。這樣的經驗，會成為孩子日後願意嘗試與探索的重要基礎。
針對幼兒常見的行為問題，徐雅婷也提醒，不應僅以「乖不乖」作為單一判斷標準。她指出，幼兒的行為往往同時反映著能力限制、情緒狀態與未被滿足的需求。當孩子出現挑戰規範的行為時，與其急於糾正，更需要先理解其背後原因。
她建議，當孩子處於情緒中時，大人若能先回應感受，再進一步引導行為，較能幫助孩子建立表達能力與自我調整的基礎。長期而言，這樣的互動方式，有助於發展穩定的人際關係與情緒能力。
徐雅婷進一步指出，教養的困難往往不只來自孩子，也與大人自身的經驗有關。當家長能覺察自身的焦慮與期待來源，親子關係才有機會回到更真實、穩定的狀態。
她強調，教育的影響並非短期可見，而是長時間累積的結果。在幼兒階段建立的安全感與自我認同，雖無法立即量化，卻是孩子未來面對不確定環境時的重要支撐。相較於短期成果，情緒穩定、人際互動能力與面對挑戰的態度，才是影響長期發展的關鍵。
教育現場也觀察到，當家庭與學校能建立一致的教養方向，孩子在穩定且可預期的環境中成長，更容易發展出自信與適應能力。面對快速變動的時代，如何讓孩子在安全感中成長，逐漸成為教育討論的重要課題。
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