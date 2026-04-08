實彈射擊出意外！警專生「手掌被子彈貫穿」 校方晚間回應了

「至少豬不會投訴我。」任教18年，月薪9萬的施老師，選擇辭職轉行當豬農；教書20年的龔老師，寧可放棄500萬元退休金，換取自在生活與旅行自由，類似的離場故事並非個案，少師化的速度恐將超越少子化，政府卻還是以仍有7.5萬名儲備教師自我安慰。

2026-04-08 13:00