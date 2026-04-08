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實彈射擊出意外！警專生「手掌被子彈貫穿」 校方晚間回應了

中央社／ 台北8日電
有警專生於1日在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌，幸經緊急送醫治療後無礙。圖／聯合報系資料照片
有警專生於1日在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌，幸經緊急送醫治療後無礙。圖／聯合報系資料照片

有警專生於1日在射擊課進行實彈射擊時，因未遵循安全守則，導致子彈貫穿左手掌，幸經緊急送醫治療後無礙，校方今晚表示，將嚴格檢討此事，並強化現有訓練機制與安全程序。

台灣警察專科學校今晚回應表示，這起事件發生後，第一時間就啟動緊急救護機制，通報台北市消防局協助將受傷的學生送醫治療，所幸並無大礙，後續也協助傷者相關心理輔導。

警專說，現場教官在每次射擊訓練前都確實執行槍枝安全檢查，以及下達靶場安全紀律和確認防護裝備到位。

另外，警專表示，將持續秉持零容忍與風險管理態度，對此事件嚴格檢討，除召集射擊教官、助教辦理安全操作講習外，也持續要求教官及學生落實靶場紀律及用槍安全守則等規定，強化現有訓練機制與安全標準作業程序（SOP），避免類似情形再發生。

警察 訓練 槍枝

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