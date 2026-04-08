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全國鄉土歌謠賽高雄登場 逾1.3萬師生4語系競技

中央社／ 台北8日電
114學年度全國師生鄉土歌謠比賽8日起在高雄登場，為了推廣鄉土音樂之美，比賽期間均對外開放民眾觀賞。圖／中央社（教育部提供）
114學年度全國師生鄉土歌謠比賽8日起在高雄登場，為了推廣鄉土音樂之美，比賽期間均對外開放民眾觀賞。圖／中央社（教育部提供）

114學年度全國師生鄉土歌謠比賽今天起在高雄登場，賽事規模再創新高，共300支隊伍、超過1.3萬名師生，分成4大語系競技。

今年度的全國師生鄉土歌謠比賽由台灣藝術教育館主辦、高雄市政府教育局承辦，今天起到本月15日在高雄陸續開賽，將有1萬3433名師生輪番登台，分成「台灣台語及馬祖語」、「台灣客語」、「台灣原住民族語」及「東南亞語」4大語系。

教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞在典禮致詞提到，母語是文化的根脈，更是國家多元發展的基石，鄉土歌謠比賽連結旋律與情感，將語言轉化為充滿生命力的藝術表達，讓本土語言學習從課本延伸到生活。

武曉霞提到，賽事中看見了師生共同考據歌詞、研究傳統唱腔的努力，這不僅是一場比賽，更是最生動的多元文化實踐課。期待每一名參賽師生都能在舞台上，綻放屬於不同族群的色彩與光榮。

教育部指出，為了推廣鄉土音樂之美，比賽期間均對外開放觀賞，歡迎民眾前往高雄市立社會教育館演藝廳。而在賽事中勝出的特優團隊，將前往全國各地公開演出，與更多民眾一同分享本土文化。

高雄市

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