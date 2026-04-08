免費營養午餐家長年省1.4萬 謝國樑：強化供餐品質

基隆市長謝國樑今天在中小學校長暨幼兒園長會議中指出，學生「全面免費午餐政策」將於115學年度實施，在減輕家庭負擔的同時，將同步強化供餐品質與食材把關透明化，讓家長更加安心。教育處說，全面免費午餐預估每年可為每個家庭節省約1.4萬至1.6萬元開支。

謝國樑致詞說，學生「全面免費午餐政策」115學年度實施，在減輕家庭負擔的同時，也將同步強化供餐品質與食材把關透明化，讓家長更加安心。另市府將持續推動防災校園2.0、導入正向行為支持並改善通學步道，打造更安全友善的校園環境。

謝國樑表示，教育是城市競爭力的核心關鍵，今天透過與校長及園長就多項教育政策進行意見交流，期許藉由市府與學校間更緊密的互動與對話。

教育處長徐嬿立指出，教育處正規畫學力提升方案，透過差異化輔導精準掌握學生需求，落實適性學習。同時持續推動數位轉型，規畫採購AI相關軟體並升級校園網路，強化AI與雲端教學應用，打造前瞻性的智慧學習環境。另全面免費午餐政策推動後，預估每年可為每個家庭節省約1.4萬至1.6萬元開支。

今天會議討論議題廣泛，除學力提升策略外，亦涵蓋雙語教學推動、外籍教師覆蓋率提升、心理師入校輔導學生身心發展，以及不同類型特教學生之差異化教育策略等，皆為會中重點討論項目。

謝國樑說，未來將持續透過資源整合與深化專業支持，與各級學校攜手合作，用心接住每一位孩子，點亮通往世界的未來，打造更具韌性與競爭力的基隆教育環境。